Redevenu titulaire, Brook Lopez fait parler ses muscles pour les Clippers

Publié le 10/03/2026 à 15:47

NBA – L’ancien pivot des Bucks a profité du départ d’Ivica Zubac vers les Pacers pour récupérer la place de titulaire et augmenter son rendement.

Brook Lopez« Ils ont un paquet de bons joueurs ici, des futurs Hall of Famers, des All-Stars et bien sûr mon gars Zu. » Ainsi s’exprimait Brook Lopez l’été dernier, au moment de sa signature avec les Clippers.

Depuis, l’équipe basée à Los Angeles a changé, avec un Hall of Famer en moins, James Harden, envoyé à Cleveland, ainsi que son principal compagnon de raquette, Ivica Zubac, envoyé dans l’Indiana.

Titulaire pendant la très grande majorité de son mandat avec les Clippers (8 saisons), Ivica Zubac a ainsi laissé un trou dans la raquette californienne, comblé depuis par son remplaçant. Un statut de titulaire dont a bénéficié Brook Lopez pendant sept ans aux Bucks, aux côtés de Giannis Antetokounmpo.

« Je suis à l’aise dans de nombreux rôles différents. C’est quelque chose que j’ai dû faire pendant une bonne décennie dans ma carrière, donc je suis confiant là-dedans. Encore une fois, je ferai tout ce qu’on attend de moi », lâchait fin février le joueur de 37 ans.

Celui-ci n’avait ainsi eu aucune difficulté à sortir du banc de Tyronn Lue, comme il n’avait pas eu de mal à faire une transition précédente en arrivant dans le Wisconsin, après avoir été la première option des Nets pendant ses premières années NBA.

À l’aise de loin et à l’intérieur

« Pour moi, il s’est simplement agi de rester prêt. Évidemment, mon objectif est d’aider mon équipe à gagner par tous les moyens possibles. Donc, chaque soir, peu importe ce qu’on attend de moi, je vais sur le terrain et je le fais », disait encore celui qui a pris sous son aile le jeune Yanic Konan Niederhauser.

Alors qu’il dépassait rarement la barre des 10 points comme remplaçant, Brook Lopez a augmenté sa production depuis. À l’instar de sa récente sortie à 26 points sur le parquet des Spurs, où il a alterné entre le poste bas et le tir longue distance.

La nuit dernière face aux Knicks, le pivot a rendu une copie à 16 points (5/8 aux tirs dont 3/5 de loin), 4 rebonds et 3 passes. Sur ses neuf derniers matchs, il tourne ainsi à 13.2 points et 5 rebonds de moyenne – quasiment le double de sa production sur la saison – avec de bons pourcentages (51.1% dont 42.1% de loin).

« Ça se passe bien. Il y a eu beaucoup de changements, de différentes rotations, des échanges. On arrive très bien à sentir les choses sur le moment. Ça aide quand tout le monde a le même objectif final. C’est beaucoup plus facile. On a un bon groupe, on essaie tous de gagner. Si on y va avec la bonne intention et le bon objectif, tout va bien se passer », assurait le vétéran il y a quelques jours.

Brook Lopez Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2008-09 BKN 82 30:30 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.0 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0
2009-10 BKN 82 36:55 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.6 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8
2010-11 BKN 82 35:14 49.2 0.0 78.7 2.4 3.5 6.0 1.6 2.9 0.6 2.1 1.5 20.4
2011-12 BKN 5 27:12 49.4 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2
2012-13 BKN 74 30:27 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 19.4
2013-14 BKN 17 31:21 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.6 1.8 20.7
2014-15 BKN 72 29:10 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2
2015-16 BKN 73 33:39 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.8 2.0 2.9 0.8 2.4 1.7 20.6
2016-17 BKN 75 30:01 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.3 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5
2017-18 LAL 74 23:27 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0
2018-19 MIL 81 28:40 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5
2019-20 MIL 68 26:43 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0
2020-21 MIL 70 27:10 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3
2021-22 MIL 13 22:55 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4
2022-23 MIL 78 30:25 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9
2023-24 MIL 79 30:31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5
2024-25 MIL 80 31:50 50.9 37.3 82.6 1.4 3.6 5.0 1.8 2.1 0.6 1.1 1.9 13.0
2025-26 LAC 57 20:01 41.5 35.4 85.1 0.5 2.6 3.1 1.1 1.8 0.6 0.8 1.0 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

