Redevenu titulaire, Brook Lopez fait parler ses muscles pour les Clippers

« Ils ont un paquet de bons joueurs ici, des futurs Hall of Famers, des All-Stars et bien sûr mon gars Zu. » Ainsi s’exprimait Brook Lopez l’été dernier, au moment de sa signature avec les Clippers.

Depuis, l’équipe basée à Los Angeles a changé, avec un Hall of Famer en moins, James Harden, envoyé à Cleveland, ainsi que son principal compagnon de raquette, Ivica Zubac, envoyé dans l’Indiana.

Titulaire pendant la très grande majorité de son mandat avec les Clippers (8 saisons), Ivica Zubac a ainsi laissé un trou dans la raquette californienne, comblé depuis par son remplaçant. Un statut de titulaire dont a bénéficié Brook Lopez pendant sept ans aux Bucks, aux côtés de Giannis Antetokounmpo.

« Je suis à l’aise dans de nombreux rôles différents. C’est quelque chose que j’ai dû faire pendant une bonne décennie dans ma carrière, donc je suis confiant là-dedans. Encore une fois, je ferai tout ce qu’on attend de moi », lâchait fin février le joueur de 37 ans.

Celui-ci n’avait ainsi eu aucune difficulté à sortir du banc de Tyronn Lue, comme il n’avait pas eu de mal à faire une transition précédente en arrivant dans le Wisconsin, après avoir été la première option des Nets pendant ses premières années NBA.

À l’aise de loin et à l’intérieur

« Pour moi, il s’est simplement agi de rester prêt. Évidemment, mon objectif est d’aider mon équipe à gagner par tous les moyens possibles. Donc, chaque soir, peu importe ce qu’on attend de moi, je vais sur le terrain et je le fais », disait encore celui qui a pris sous son aile le jeune Yanic Konan Niederhauser.

Alors qu’il dépassait rarement la barre des 10 points comme remplaçant, Brook Lopez a augmenté sa production depuis. À l’instar de sa récente sortie à 26 points sur le parquet des Spurs, où il a alterné entre le poste bas et le tir longue distance.

La nuit dernière face aux Knicks, le pivot a rendu une copie à 16 points (5/8 aux tirs dont 3/5 de loin), 4 rebonds et 3 passes. Sur ses neuf derniers matchs, il tourne ainsi à 13.2 points et 5 rebonds de moyenne – quasiment le double de sa production sur la saison – avec de bons pourcentages (51.1% dont 42.1% de loin).

« Ça se passe bien. Il y a eu beaucoup de changements, de différentes rotations, des échanges. On arrive très bien à sentir les choses sur le moment. Ça aide quand tout le monde a le même objectif final. C’est beaucoup plus facile. On a un bon groupe, on essaie tous de gagner. Si on y va avec la bonne intention et le bon objectif, tout va bien se passer », assurait le vétéran il y a quelques jours.

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 BKN 82 30:30 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.0 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 BKN 82 36:55 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.6 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 BKN 82 35:14 49.2 0.0 78.7 2.4 3.5 6.0 1.6 2.9 0.6 2.1 1.5 20.4 2011-12 BKN 5 27:12 49.4 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BKN 74 30:27 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 19.4 2013-14 BKN 17 31:21 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.6 1.8 20.7 2014-15 BKN 72 29:10 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BKN 73 33:39 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.8 2.0 2.9 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BKN 75 30:01 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.3 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23:27 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 28:40 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 26:43 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27:10 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 22:55 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30:25 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 30:31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 2024-25 MIL 80 31:50 50.9 37.3 82.6 1.4 3.6 5.0 1.8 2.1 0.6 1.1 1.9 13.0 2025-26 LAC 57 20:01 41.5 35.4 85.1 0.5 2.6 3.1 1.1 1.8 0.6 0.8 1.0 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.