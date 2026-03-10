Redevenu titulaire, Brook Lopez fait parler ses muscles pour les Clippers

« Ils ont un paquet de bons joueurs ici, des futurs Hall of Famers, des All-Stars et bien sûr mon gars Zu. » Ainsi s’exprimait Brook Lopez l’été dernier, au moment de sa signature avec les Clippers.
Depuis, l’équipe basée à Los Angeles a changé, avec un Hall of Famer en moins, James Harden, envoyé à Cleveland, ainsi que son principal compagnon de raquette, Ivica Zubac, envoyé dans l’Indiana.
Titulaire pendant la très grande majorité de son mandat avec les Clippers (8 saisons), Ivica Zubac a ainsi laissé un trou dans la raquette californienne, comblé depuis par son remplaçant. Un statut de titulaire dont a bénéficié Brook Lopez pendant sept ans aux Bucks, aux côtés de Giannis Antetokounmpo.
« Je suis à l’aise dans de nombreux rôles différents. C’est quelque chose que j’ai dû faire pendant une bonne décennie dans ma carrière, donc je suis confiant là-dedans. Encore une fois, je ferai tout ce qu’on attend de moi », lâchait fin février le joueur de 37 ans.
Celui-ci n’avait ainsi eu aucune difficulté à sortir du banc de Tyronn Lue, comme il n’avait pas eu de mal à faire une transition précédente en arrivant dans le Wisconsin, après avoir été la première option des Nets pendant ses premières années NBA.
À l’aise de loin et à l’intérieur
« Pour moi, il s’est simplement agi de rester prêt. Évidemment, mon objectif est d’aider mon équipe à gagner par tous les moyens possibles. Donc, chaque soir, peu importe ce qu’on attend de moi, je vais sur le terrain et je le fais », disait encore celui qui a pris sous son aile le jeune Yanic Konan Niederhauser.
Alors qu’il dépassait rarement la barre des 10 points comme remplaçant, Brook Lopez a augmenté sa production depuis. À l’instar de sa récente sortie à 26 points sur le parquet des Spurs, où il a alterné entre le poste bas et le tir longue distance.
La nuit dernière face aux Knicks, le pivot a rendu une copie à 16 points (5/8 aux tirs dont 3/5 de loin), 4 rebonds et 3 passes. Sur ses neuf derniers matchs, il tourne ainsi à 13.2 points et 5 rebonds de moyenne – quasiment le double de sa production sur la saison – avec de bons pourcentages (51.1% dont 42.1% de loin).
« Ça se passe bien. Il y a eu beaucoup de changements, de différentes rotations, des échanges. On arrive très bien à sentir les choses sur le moment. Ça aide quand tout le monde a le même objectif final. C’est beaucoup plus facile. On a un bon groupe, on essaie tous de gagner. Si on y va avec la bonne intention et le bon objectif, tout va bien se passer », assurait le vétéran il y a quelques jours.
|Brook Lopez
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|BKN
|82
|30:30
|53.1
|0.0
|79.3
|2.7
|5.4
|8.1
|1.0
|3.1
|0.5
|1.8
|1.8
|13.0
|2009-10
|BKN
|82
|36:55
|49.9
|0.0
|81.7
|3.3
|5.4
|8.6
|2.3
|3.1
|0.7
|2.5
|1.7
|18.8
|2010-11
|BKN
|82
|35:14
|49.2
|0.0
|78.7
|2.4
|3.5
|6.0
|1.6
|2.9
|0.6
|2.1
|1.5
|20.4
|2011-12
|BKN
|5
|27:12
|49.4
|62.5
|1.6
|2.0
|3.6
|1.2
|1.6
|0.2
|1.2
|0.8
|19.2
|2012-13
|BKN
|74
|30:27
|52.1
|0.0
|75.8
|2.8
|4.1
|6.9
|0.9
|2.1
|0.4
|1.8
|2.1
|19.4
|2013-14
|BKN
|17
|31:21
|56.3
|0.0
|81.7
|2.3
|3.7
|6.0
|0.9
|3.1
|0.5
|1.6
|1.8
|20.7
|2014-15
|BKN
|72
|29:10
|51.3
|10.0
|81.4
|3.0
|4.5
|7.4
|0.7
|2.9
|0.6
|1.4
|1.8
|17.2
|2015-16
|BKN
|73
|33:39
|51.1
|14.3
|78.7
|2.8
|5.1
|7.8
|2.0
|2.9
|0.8
|2.4
|1.7
|20.6
|2016-17
|BKN
|75
|30:01
|47.4
|34.6
|81.0
|1.6
|3.8
|5.4
|2.3
|2.6
|0.5
|2.5
|1.7
|20.5
|2017-18
|LAL
|74
|23:27
|46.5
|34.5
|70.3
|1.0
|3.0
|4.0
|1.7
|2.6
|0.4
|1.3
|1.3
|13.0
|2018-19
|MIL
|81
|28:40
|45.2
|36.5
|84.2
|0.4
|4.5
|4.9
|1.2
|2.3
|0.6
|1.0
|2.2
|12.5
|2019-20
|MIL
|68
|26:43
|43.5
|31.4
|83.6
|0.9
|3.7
|4.6
|1.5
|2.4
|0.7
|1.0
|2.4
|12.0
|2020-21
|MIL
|70
|27:10
|50.3
|33.8
|84.5
|1.5
|3.5
|5.0
|0.7
|2.1
|0.6
|0.9
|1.5
|12.3
|2021-22
|MIL
|13
|22:55
|46.6
|35.8
|87.0
|1.5
|2.6
|4.1
|0.5
|2.6
|0.6
|0.9
|1.2
|12.4
|2022-23
|MIL
|78
|30:25
|53.1
|37.4
|78.4
|2.0
|4.7
|6.7
|1.3
|2.6
|0.5
|1.4
|2.5
|15.9
|2023-24
|MIL
|79
|30:31
|48.5
|36.6
|82.1
|1.5
|3.7
|5.2
|1.6
|2.4
|0.5
|1.0
|2.4
|12.5
|2024-25
|MIL
|80
|31:50
|50.9
|37.3
|82.6
|1.4
|3.6
|5.0
|1.8
|2.1
|0.6
|1.1
|1.9
|13.0
|2025-26
|LAC
|57
|20:01
|41.5
|35.4
|85.1
|0.5
|2.6
|3.1
|1.1
|1.8
|0.6
|0.8
|1.0
|7.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.