Brook Lopez savoure son retour à Los Angeles

Longtemps en quête d’un pivot remplaçant derrière Ivica Zubac, les Clippers ont jeté leur dévolu sur Brook Lopez, signé pour deux ans et 18 millions de dollars. Une arrivée synonyme de retour aux sources pour l’ancien joueur des Bucks qui a grandi à Los Angeles.

“Voir ce que sont devenus les Clippers aujourd’hui, c’est juste époustouflant”, commente Brook Lopez. “Je suis un enfant de Californie et évidemment qu’à l’époque les choses étaient différentes. Je suis ravi de faire partie de cette équipe et j’espère les aider à franchir un cap. Je veux gagner, j’ai pu en avoir un bel aperçu à Milwaukee [grâce au titre remporté en 2021] donc le ‘fit' me semble parfait.”

Au crépuscule de sa carrière, Brook Lopez voulait rejoindre une équipe qui a pour ambition de remporter le titre. C’est donc tout naturellement qu’il a accepté la proposition des Clippers, une franchise qui souhaite enfin parvenir à décrocher sa première bannière de champion NBA derrière le duo Kawhi Leonard – James Harden.

“Quand les Clippers m’ont contacté, j’étais tout excité parce qu’ils étaient dans ma liste”, explique le pivot de 37 ans. “C’est une bonne équipe depuis un moment maintenant. Ils ont un paquet de bons joueurs ici, des futurs Hall of Famers, des All-Stars et bien sûr mon gars Zu [Ivica Zubac].”

Les retrouvailles avec Ivica Zubac

Effectivement, aux Clippers, Brook Lopez va donc retrouver Ivica Zubac, un joueur qu’il avait brièvement croisé aux Lakers lors de la saison 2017/18, à l’époque où le Croate n’était que sophomore.

“Il ne cesse d’évoluer saison après saison et il peut faire tellement de choses”, complimente Brook Lopez. “J’ai l’impression que nous n’avons pas encore vu tout son potentiel. Sur le terrain, nous allons être très complémentaires, Nous sommes très grands et je pense que nous allons être bons en défense et que nous allons bien protéger notre panier. En attaque, je vais m’écarter pour lui laisser le champ libre dans la raquette.”

Outre les retrouvailles avec Ivica Zubac, Brook Lopez va également découvrir Yanic Konan-Niederhäuser, sélectionné par les Clippers lors de la dernière Draft. Un joueur au profil avant tout défensif qui pourra donc recevoir les conseils du meilleur marqueur de l'histoire des Nets pour réussir son arrivée en NBA.

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NJN 82 31 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.0 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 NJN 82 37 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.6 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 NJN 82 35 49.2 0.0 78.7 2.4 3.5 6.0 1.6 2.9 0.6 2.1 1.5 20.4 2011-12 NJN 5 27 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 ☆ BRK 74 31 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRK 17 31 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.6 1.8 20.7 2014-15 BRK 72 29 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRK 73 34 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.8 2.0 2.9 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRK 75 30 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.3 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 29 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 27 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 2024-25 MIL 80 32 50.9 37.3 82.6 1.4 3.6 5.0 1.8 2.1 0.6 1.1 1.9 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.