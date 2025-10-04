Avec Brook Lopez derrière lui, Ivica Zubac va pouvoir souffler

Avec 16.8 points et 12.6 rebonds de moyenne en 2024/25, Ivica Zubac a réalisé, et de loin, sa meilleure saison en carrière, s'imposant également parmi les meilleurs défenseurs de la ligue. De plus, jamais il n'avait autant joué, en passant 33 minutes de moyenne sur le parquet.

« J'ai dit à Tyronn Lue, dès le début l'an dernier, que s'il avait besoin de 48 minutes de ma part, j'allais lui donner. Je me sentais bien », raconte-t-il, ayant perdu quatre kilos cet été. « Je me sens en meilleure forme physique encore, je suis prêt pour toutes les minutes. »

Jouer plus ne devrait pas être nécessaire pour Ivica Zubac cette saison puisque les Clippers ont été chercher un remplaçant de grande qualité : Brook Lopez. Et pour ne rien gâcher, les deux hommes se connaissent.

« J'ai joué avec Zu aux Lakers il y a presque dix ans. C'était sa seconde saison en NBA et c'était un jeune joueur au talent brut. Sa progression a été époustouflante. Il est devenu un grand joueur, un candidat pour le trophée de défenseur de l'année. Il peut encore évoluer, c'est effrayant », indique le champion NBA 2021. « C'est un de mes meilleurs coéquipiers », poursuit Ivica Zubac. « Il va être important pour nous car peu de joueurs peuvent autant apporter que lui, des deux côtés du terrain. »

En s'appuyant sur l'ancien des Bucks, qui tournait encore à 13 points et 1.9 contre de moyenne la saison passée, Tyronn Lue va pouvoir faire souffler plus régulièrement son pivot titulaire.

« On l'a beaucoup fait jouer et on n'avait pas vraiment de remplaçant », remarque le coach de Los Angeles. « Donc quand les choses devenaient compliquées, on devait toujours remettre Zu sur le parquet. Je trouve que je l'ai trop fait jouer. Si on lui demande, lui dira qu'il n'a pas assez joué, mais, pour moi, il avait trop de minutes. »

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 10 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 * All Teams 59 18 55.9 0.0 80.2 1.9 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2018-19 * LAL 33 16 58.0 0.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2018-19 * LAC 26 20 53.8 0.0 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2019-20 LAC 72 18 61.1 0.0 74.7 2.8 4.8 7.6 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.2 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 29 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 33 62.8 0.0 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.