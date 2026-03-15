Brook Lopez aimerait jouer encore deux ans

Dixième joueur le plus âgé à évoluer en NBA cette saison, Brook Lopez garde la forme chez les Clippers, où Tyronn Lue lui fait confiance et l’a même relancé dans son cinq depuis un mois et demi (pour 11.1 points, 4.5 rebonds, 1.6 passe et 1.1 contre, sur 28 minutes et à 3-points).

Difficile de rêver meilleur contexte pour ce Californien d’origine qui, à Los Angeles et pour sa 18e année dans la ligue, savoure sa longévité et n’envisage aucunement de raccrocher.

« J’ai toujours eu le nombre de vingt saisons en tête », a-t-il ainsi glissé, en référence à sa retraite éventuelle. « Beaucoup de grands joueurs que j’admirais plus jeune ont joué vingt ans : Tim [Duncan], Kobe [Bryant], et je pense que [Kevin Garnett] l’a fait aussi. Ça a toujours été l’un de mes objectifs et je me sens en pleine forme, donc maintenant que nous en sommes là… Je ne veux plus vraiment me fixer de limite. On verra juste combien de temps on peut continuer avant de craquer. »

Le sacrifice comme moteur

Justement, après un début de saison délicat (comme toute son équipe…), qui l’avait notamment vu accumuler les « DNP » entre novembre et décembre, on a d’abord pensé que cette saison serait « celle de trop » pour Brook Lopez.

Finalement, avec la blessure puis le départ d’Ivica Zubac, il s’est ré-imposé aux yeux de son entraîneur. Sans jamais douter de lui-même, puisque le pivot de bientôt 38 ans, champion en 2021, en avait déjà vu d’autres auparavant.

« Je suis prêt à faire tout ce dont mon équipe a besoin », a-t-il en tout cas lancé, concernant son état d’esprit. « Ça a toujours été ma façon de fonctionner au cours de ma carrière et c’est pareil ici. J’ai toujours fourni le même travail, quel que soit mon rôle, donc je savais que je serais prêt et préparé, peu importe le moment [où ça viendrait]. […] J’ai signé pour gagner, donc je suis serein, peu importe ce qu’il faut faire. Je suis juste heureux de jouer, d’être dans le cinq et d’aider mon équipe à gagner. »

Sur les bases de la pire saison de sa carrière, avec seulement 7.8 points, 3.1 rebonds et 1 contre de moyenne, Brook Lopez ne s’en soucie guère, préférant orienter ses efforts sur l’entretien de son physique.

« Il s’agit de toujours rester vigilant, presque militaire, dans sa manière de travailler et d’être rigoureux là-dessus », a-t-il ainsi détaillé. « J’ai eu de super modèles dans cette ligue et dans ma vie, à commencer par ma mère, qui étaient exemplaires pour être efficaces et très méticuleux dans leur travail au quotidien. Que ce soit sur le terrain, en salle de musculation ou en salle de soins, il faut faire son maximum pour rester à son meilleur niveau et à son apogée aussi longtemps que possible. Car j’adore jouer, j’ai de la chance de pouvoir gagner ma vie avec ce sport et j’adore être sur le terrain avec mes gars, pour aider l’équipe à gagner. »

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 BKN 82 30:30 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.0 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 BKN 82 36:55 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.6 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 BKN 82 35:14 49.2 0.0 78.7 2.4 3.5 6.0 1.6 2.9 0.6 2.1 1.5 20.4 2011-12 BKN 5 27:12 49.4 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BKN 74 30:27 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 19.4 2013-14 BKN 17 31:21 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.6 1.8 20.7 2014-15 BKN 72 29:10 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BKN 73 33:39 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.8 2.0 2.9 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BKN 75 30:01 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.3 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23:27 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 28:40 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 26:43 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27:10 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 22:55 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30:25 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 30:31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 2024-25 MIL 80 31:50 50.9 37.3 82.6 1.4 3.6 5.0 1.8 2.1 0.6 1.1 1.9 13.0 2025-26 LAC 60 20:18 41.5 35.2 85.1 0.4 2.7 3.1 1.1 1.9 0.6 0.8 1.1 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.