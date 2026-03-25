Bogdan Bogdanovic de retour au Partizan Belgrade ?

C’est le genre de rumeur qui a de quoi enflammer Belgrade. D’après la presse serbe, reprise par BasketNews, Bogdan Bogdanovic figure tout en haut de la liste des envies du Partizan pour l’intersaison 2026 !
Le contexte explique en partie l’emballement. La saison du Partizan Belgrade a ainsi été particulièrement agitée, entre le départ du légendaire Zeljko Obradovic, des changements internes et des résultats très décevants en Euroleague. Conséquence : le président Ostoja Mijailovic a confirmé vouloir réorienter le recrutement vers des joueurs serbes ou des anciens du club. Sans le nommer, difficile donc de ne pas penser à Bogdan Bogdanovic.
Il faut dire qu’à 33 ans, l’arrière des Clippers traverse une saison 2025/26 en-deçà de ses standards, avec 7.3 points, 2.4 rebonds et 2.7 passes de moyenne, ses plus faibles chiffres en NBA. Son contrat actuel court jusqu’à l’été, avec une « team option » pour 2026/27 à 16 millions de dollars. Autrement dit, la franchise californienne a la main sur son avenir… mais un départ est possible si Los Angeles choisit de ne pas activer sa clause.
Reste l’essentiel : l’envie du joueur. L’année dernière, Bogdan Bogdanovic expliquait déjà qu’il souhaitait rejouer un jour en Europe, tout en liant ce retour à sa santé. Le Serbe n’a donc jamais fermé la porte, bien au contraire. Mais entre envisager un retour en Europe et revenir immédiatement au Partizan, l’écart est peut-être important…
Car même en baisse de régime, son adresse et son expérience lui offriront une place en NBA la saison prochaine. Reste à voir ce qu’il privilégiera, l’option d’un retour dans son club formateur étant forcément attractive.
|Bogdan Bogdanović
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|SAC
|78
|27:53
|44.6
|39.2
|84.0
|0.4
|2.5
|2.9
|3.3
|2.2
|0.9
|1.6
|0.2
|11.8
|2018-19
|SAC
|70
|27:49
|41.8
|36.0
|82.7
|0.6
|2.9
|3.5
|3.8
|2.0
|1.0
|1.7
|0.2
|14.1
|2019-20
|SAC
|61
|28:57
|44.0
|37.2
|74.1
|0.4
|3.0
|3.4
|3.4
|2.2
|1.0
|1.7
|0.2
|15.1
|2020-21
|ATL
|44
|29:40
|47.3
|43.8
|90.9
|0.5
|3.2
|3.6
|3.3
|2.3
|1.1
|1.2
|0.3
|16.4
|2021-22
|ATL
|63
|29:20
|43.1
|36.8
|84.3
|0.5
|3.5
|4.0
|3.1
|2.1
|1.1
|1.1
|0.2
|15.1
|2022-23
|ATL
|54
|27:56
|44.7
|40.6
|83.1
|0.4
|2.6
|3.1
|2.8
|1.6
|0.8
|1.2
|0.3
|14.0
|2023-24
|ATL
|79
|30:24
|42.8
|37.4
|92.1
|0.7
|2.8
|3.4
|3.1
|2.3
|1.2
|1.4
|0.3
|16.9
|2024-25
|ATL
|24
|24:55
|37.1
|30.1
|88.2
|0.5
|2.3
|2.8
|2.0
|2.4
|0.8
|1.5
|0.3
|10.0
|2024-25
|LAC
|30
|25:00
|47.4
|42.7
|87.5
|0.4
|2.7
|3.1
|3.2
|2.3
|0.7
|1.2
|0.2
|11.4
|2025-26
|LAC
|21
|20:26
|37.6
|32.9
|80.0
|0.3
|2.4
|2.7
|2.4
|2.1
|0.5
|1.2
|0.0
|7.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.