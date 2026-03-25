Bogdan Bogdanovic de retour au Partizan Belgrade ?

C’est le genre de rumeur qui a de quoi enflammer Belgrade. D’après la presse serbe, reprise par BasketNews, Bogdan Bogdanovic figure tout en haut de la liste des envies du Partizan pour l’intersaison 2026 !

Le contexte explique en partie l’emballement. La saison du Partizan Belgrade a ainsi été particulièrement agitée, entre le départ du légendaire Zeljko Obradovic, des changements internes et des résultats très décevants en Euroleague. Conséquence : le président Ostoja Mijailovic a confirmé vouloir réorienter le recrutement vers des joueurs serbes ou des anciens du club. Sans le nommer, difficile donc de ne pas penser à Bogdan Bogdanovic.

Il faut dire qu’à 33 ans, l’arrière des Clippers traverse une saison 2025/26 en-deçà de ses standards, avec 7.3 points, 2.4 rebonds et 2.7 passes de moyenne, ses plus faibles chiffres en NBA. Son contrat actuel court jusqu’à l’été, avec une « team option » pour 2026/27 à 16 millions de dollars. Autrement dit, la franchise californienne a la main sur son avenir… mais un départ est possible si Los Angeles choisit de ne pas activer sa clause.

Reste l’essentiel : l’envie du joueur. L’année dernière, Bogdan Bogdanovic expliquait déjà qu’il souhaitait rejouer un jour en Europe, tout en liant ce retour à sa santé. Le Serbe n’a donc jamais fermé la porte, bien au contraire. Mais entre envisager un retour en Europe et revenir immédiatement au Partizan, l’écart est peut-être important…

Car même en baisse de régime, son adresse et son expérience lui offriront une place en NBA la saison prochaine. Reste à voir ce qu’il privilégiera, l’option d’un retour dans son club formateur étant forcément attractive.

Bogdan Bogdanović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 27:53 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 27:49 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 28:57 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 29:40 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29:20 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 27:56 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30:24 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 ATL 24 24:55 37.1 30.1 88.2 0.5 2.3 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.3 10.0 2024-25 LAC 30 25:00 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 2.3 0.7 1.2 0.2 11.4 2025-26 LAC 21 20:26 37.6 32.9 80.0 0.3 2.4 2.7 2.4 2.1 0.5 1.2 0.0 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.