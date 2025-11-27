Le Partizan Belgrade refuse la démission de Zeljko Obradovic

Coup de théâtre à Belgrade ? Un jour après avoir présenté une démission annoncée comme « irrévocable » à la suite de la gifle reçue à Athènes contre le Panathinaïkos, Zeljko Obradovic a été fermement retenu par son club.

Réuni en urgence, le conseil d’administration a en effet unanimement refusé le départ de son coach emblématique, sur proposition du président Ostoja Mijailovic, qui lui a renouvelé un « soutien sans réserve » et l’a exhorté à poursuivre son travail sur le banc de l’équipe.

Au-delà de l’émotion, ce choix dit beaucoup de la place occupée par le technicien de 65 ans, neuf fois vainqueur en Euroleague, revenu en 2021 pour ramener le Partizan au plus haut niveau et prolongé jusqu’en 2026. Malgré une 18e place (sur 20) dans la plus prestigieuse compétition européenne et sept défaites lors des huit derniers matches, la direction estime que c’est à lui de corriger la trajectoire d’un groupe en plein doute.

La trêve internationale offre d’ailleurs un court répit pour tenter d’éteindre l’incendie et de clarifier la situation avant la prochaine réception du Bayern Munich, début décembre.

Reste toutefois une inconnue majeure : Zeljko Obradovic acceptera-t-il de revenir sur sa décision, lui qui s’est rarement renié par le passé ? Belgrade retient en tout cas son souffle, tout comme les fans européens de basket.