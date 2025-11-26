Zeljko Obradovic jette aussi l’éponge au Partizan Belgrade !

Nouveau séisme sur les bancs d’Euroleague ! Deux jours après la mise en retrait d’Ettore Messina à Milan, c’est Zeljko Obradovic (65 ans) qui a présenté sa démission au Partizan Belgrade. Le technicien aux neuf titres européens a ainsi décidé de jeter l’éponge, au lendemain de la claque reçue sur le parquet de son ancien club, le Panathinaïkos (91-69), avec un terrible 25-0 encaissé entre le troisième et le quatrième quart-temps.

Ce revers, le septième en huit matches, a fait plonger le Partizan dans les tréfonds du classement (18e sur 20) et poussé le coach le plus titré du Vieux Continent à endosser la responsabilité de ce début de saison manqué.

Après la défaite face au Panathinaikos, il était ainsi apparu complètement désabusé face à la presse, expliquant qu’il « ne savait pas » comment relancer son équipe. Visiblement, celui que beaucoup considèrent comme le plus grand coach européen de sa génération a estimé ne plus être l’homme de la situation.

« Malheureusement, le moment est venu où je dois assumer la responsabilité de tous les événements négatifs qui se sont produits cette saison et présenter ma démission irrévocable » écrit-il aux supporters.

Andrea Trinchieri de retour ?

« Zoc » avait lancé sa carrière sur les bancs par un titre européen surprise avec le Partizan en 1992, avant d’empiler les Euroleague à Badalone, au Real Madrid, au Panathinaïkos puis au Fenerbahçe. Son palmarès parle pour lui : neuf Euroleague remportées avec cinq clubs différents, deux Coupes Saporta, une moisson de titres nationaux (notamment onze championnats de Grèce et quatre de Turquie) et plus de quarante trophées conquis en club.

Comme sélectionneur, il a aussi marqué l’histoire : à la tête de la Yougoslavie, il a décroché l’argent olympique à Atlanta en 1996, l’or à l’Euro 1997, l’or au Mondial 1998 et le bronze à l’Euro 1999, complétant un CV international quasiment unique. Revenu comme coach à Belgrade en 2021, il avait réussi à replacer le club serbe sur la carte de l’Euroleague, sans toutefois parvenir à retrouver le Final Four.

Zeljko Obradovic devient en tout cas le quatrième coach à quitter son poste cette saison en Euroleague, après Ioannis Sfairopoulos à l’Étoile Rouge de Belgrade, Joan Penarroya au Barça et Ettore Messina à Milan.

Selon la presse serbe, c’est Andrea Trinchieri, qui a déjà dirigé le Partizan entre 2018 et 2020, qui est le mieux placé pour prendre le suite.