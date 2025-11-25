Clap de fin pour Ettore Messina ?

C’est peut-être la fin d’une ère pour le basket italien. Légende du coaching transalpin, Ettore Messina a décidé de mettre un terme prématuré à son aventure sur le banc de l’Olimpia Milano, alors que son contrat courait jusqu’à la fin de la saison. C’est son assistant, Giuseppe « Peppe » Poeta, qui va reprendre l’équipe.

On aurait pu penser que la série de quatre défaites consécutives (trois en championnat, une en Euroleague) avait précipité cette décision, le club milanais n’étant plus que 8e de Serie A derrière Trieste, son bourreau du week-end, et 11e en Euroleague. Mais le mal était en réalité plus profond.

Un conflit latent avec le vestiaire

Dans une longue lettre, Ettore Messina a ainsi expliqué les raisons de sa démission, reconnaissant que le courant ne passait plus depuis plusieurs semaines avec son groupe. Après mûre réflexion, la décision de prendre du recul, tout en restant dans l’organigramme du club, s’est imposée à lui.

« Vous vous demandez peut-être pourquoi je quitte le banc (mais pas le club) ? La raison est très simple : j’ai réalisé que j’étais devenu, et pas seulement aujourd’hui, un facteur de division et, par conséquent, une source de distraction. Même en m’engageant à faire mon travail du mieux possible, chaque circonstance se transformait en une occasion d’ouvrir un référendum pour ou contre ma personne » écrit-il ainsi. « C’est pour cette raison (et uniquement celle-ci) que j’ai décidé de mettre fin à une situation qui était devenue une grande source de tension pour moi et nuisible à l’équipe et au club. En éliminant la cause de ces tensions, je pense remplir au mieux la responsabilité qui m’a été confiée par M. Giorgio Armani et par le club depuis mon premier jour à l’Olimpia. Cette année, en particulier, j’ai eu beaucoup de mal à accepter l’atmosphère, au point que j’ai parfois même hésité à gravir les dernières marches menant au terrain. »

Ettore Messina poursuit ses activités au sein de la direction, avec un rôle de directeur des opérations basket. Giuseppe Poeta, qui devait initialement lui succéder en fin de saison, voit donc sa prise de fonction avancée.

Et maintenant ?

Le président Leo Dell’Orco a lui rendu hommage à celui qui dirigeait l’équipe depuis son retour de NBA en 2019.

« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Ettore Messina pour les succès que nous avons remportés ensemble : des titres de champions d’Italie aux Coupes d’Italie et Supercoupes, jusqu’à notre qualification pour le Final Four de l’Euroleague en 2021. Avec la même conviction, je souhaite bonne chance à Peppe Poeta, convaincu qu’il mènera l’équipe avec passion et détermination » a ainsi déclaré le dirigeant du club de Milan.

Reste à savoir si l’on reverra le technicien italien sur un banc. Ettore Messina a également connu deux expériences en NBA : d’abord comme consultant aux Lakers en 2011/12, puis comme assistant de Gregg Popovich aux Spurs de 2014 à 2019. Il y a décroché un titre de champion NBA aux côtés de Marco Belinelli, premier joueur italien sacré.

De retour en Europe, il avait ensuite réussi le triplé avec Milan en remportant le championnat d’Italie en 2022, 2023 et 2024.

Ettore Messina a par ailleurs été sélectionneur de l’Italie à deux reprises, de 1993 à 1997 puis de 2015 à 2017. La sélection italienne est désormais dirigée par Luca Banchi, qui s’apprête à vivre son tout premier match officiel à la tête de la Nazionale ce jeudi, face à l’Islande, pour lancer les qualifications à la Coupe du monde 2027.