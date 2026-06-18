Bogdan Bogdanovic dans le viseur des Nuggets ?

Après une saison écourtée et insatisfaisante avec seulement 7.3 points de moyenne en 23 matches disputés, Bogdan Bogdanovic n’est clairement pas certain de rester aux Clippers la saison prochaine. La franchise de Los Angeles possède une « team option » à 16 millions de dollars et vu l’utilisation de l’arrière de 33 ans, la certitude que l’option soit levée reste fragile.

Le Serbe serait alors libre de signer où bon lui semble et d’après Meridian Sport, les Nuggets l’auraient ciblé et s’impatientent même de tenter quelque chose dès l’ouverture du marché, le 30 juin.

Avec l’idée en tête que le shooteur pourrait retrouver son compatriote Nikola Jokic, avec lequel il possède une alchimie forte, nouée durant les étés et les compétitions internationales avec la Serbie. Les deux hommes ont notamment gagné deux médailles olympiques ensemble : l’argent à Rio en 2016 et le bronze à Paris en 2024.

L’ancien de Sacramento et Atlanta continuerait ainsi sa carrière en NBA alors que des rumeurs annonçaient un possible retour en Europe, notamment vers le Partizan Belgrade, son club formateur. Des bruits de couloir moins forts ces derniers temps.

Bogdan Bogdanović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 27:53 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 27:49 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 28:57 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 29:40 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29:20 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 27:56 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30:24 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 ATL 24 24:55 37.1 30.1 88.2 0.5 2.3 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.3 10.0 2024-25 LAC 30 25:00 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 2.3 0.7 1.2 0.2 11.4 2025-26 LAC 23 19:39 38.8 34.7 80.0 0.3 2.3 2.6 2.2 2.0 0.4 1.2 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.