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Les Clippers verrouillent Kobe Sanders sur quatre ans

Publié le 1/07/2026 à 9:21 Twitter Facebook

NBA – Drafté au second tour en 2025, Kobe Sanders décroche un nouveau contrat de 11.2 millions de dollars sur quatre ans chez les Clippers.

Kobe SandersQuelques heures après avoir lâché Kawhi Leonard et récupéré Brandon Ingram (ainsi que Gradey Dick), les Clippers s’assurent la re-signature de Kobe Sanders. Moyennant, d’après ESPN, 11.2 millions de dollars répartis sur les quatre prochaines années.

Une belle affaire de la part des dirigeants de Los Angeles avec leur jeune joueur (24 ans) qui, malgré un statut de 50e choix de la Draft 2025, est parvenu à se faire une place dans la rotation de Tyronn Lue : 7.3 points, 2.3 rebonds et 1.6 passe à 41% à 3-points.

Ce n’est évidemment pas le plus connu, mais Kobe Sanders semble en tout cas représenter l’avenir des Clippers. Des Clippers qui ont visiblement l’intention de rajeunir leur effectif sur leurs postes extérieurs, après avoir laissé partir Nicolas Batum et Bogdan Bogdanovic en début de semaine.

Kobe Sanders Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 LAC 68 19:52 46.6 40.8 82.6 0.4 1.8 2.3 1.6 2.1 0.7 1.2 0.1 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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