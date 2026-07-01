Les Clippers verrouillent Kobe Sanders sur quatre ans

Quelques heures après avoir lâché Kawhi Leonard et récupéré Brandon Ingram (ainsi que Gradey Dick), les Clippers s’assurent la re-signature de Kobe Sanders. Moyennant, d’après ESPN, 11.2 millions de dollars répartis sur les quatre prochaines années.

Une belle affaire de la part des dirigeants de Los Angeles avec leur jeune joueur (24 ans) qui, malgré un statut de 50e choix de la Draft 2025, est parvenu à se faire une place dans la rotation de Tyronn Lue : 7.3 points, 2.3 rebonds et 1.6 passe à 41% à 3-points.

Ce n’est évidemment pas le plus connu, mais Kobe Sanders semble en tout cas représenter l’avenir des Clippers. Des Clippers qui ont visiblement l’intention de rajeunir leur effectif sur leurs postes extérieurs, après avoir laissé partir Nicolas Batum et Bogdan Bogdanovic en début de semaine.

Kobe Sanders Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 LAC 68 19:52 46.6 40.8 82.6 0.4 1.8 2.3 1.6 2.1 0.7 1.2 0.1 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.