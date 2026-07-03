Jordan Miller prolonge avec les Clippers pour trois saisons

Les Clippers sécurisent l’avenir de l’un de leurs jeunes les plus prometteurs. Selon ESPN, Jordan Miller a trouvé un accord avec la franchise californienne pour un contrat de trois ans et 15,3 millions de dollars.

Sélectionné en 48e position de la Draft 2023, l’ailier de 26 ans a longtemps évolué dans l’ombre des superstars de l’équipe avant de véritablement exploser lors de la saison 2025-2026.

Révélation de la saison passée

Après deux premières années marquées par un temps de jeu limité, Miller s’est imposé comme un élément fiable de la rotation de Tyronn Lue, au point d’apporter environ 10 points, 3 rebonds et 2 passes par match avec des pourcentages solides aux tirs : 53% au tir, 35% à 3-points et 78% aux lancers-francs.

Ses performances lui avaient d’ailleurs permis de voir son «two-way contract» converti en contrat NBA garanti au mois de février.

Dans ce contrat, les Clippers disposaient d’une «team option» pour la saison 2026-2027, d’une valeur d’environ 2,5 millions de dollars. Finalement, les deux parties se sont rapidement entendues sur un nouveau contrat de longue durée, mais selon The Athletic, seule la première saison du contrat est entièrement garantie, laissant une certaine flexibilité aux Clippers pour la suite.

Jordan Miller devient le deuxième «free agent protégé» des Clippers à prolonger cet été après le nouveau contrat de 4 ans de Kobe Sanders, second tour de la Draft 2025.

Après avoir récupéré Brandon Ingram et Gradey Dick en échange de Kawhi Leonard, le front office de Los Angeles a désormais les yeux tournés vers son dernier dossier majeur : Bennedict Mathurin, qui n’a pas encore trouvé d’accord mais qu’ils ont protégé avec une «qualifying offer«.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans sa dernière année de contrat de rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un « free agent protégé » et de s’aligner sur n’importe quelle proposition faite par une autre franchise. Si le joueur la signe ensuite, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra alors pas s’aligner.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.