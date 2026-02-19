Un nouveau contrat pour Jordan Miller chez les Clippers

Jusqu’alors en « two-way contract », Jordan Miller peut souffler. En effet, on apprend par ESPN qu’il a hérité d’un nouveau contrat traditionnel de deux ans, et au minimum, de la part des Clippers. Assorti d’une « team option » sur sa deuxième année.

Comme son coéquipier Kobe Sanders, ce n’est pas une surprise, puisque Los Angeles devait modifier le bail de son arrière pour pouvoir le conserver. Et, au regard de ses performances depuis deux mois (9.2 points, 3.3 rebonds et 1.8 passe sur 21 minutes), il ne pouvait en être autrement.

Apparu dans la rotation de Tyronn Lue presque du jour au lendemain, Jordan Miller s’est carrément imposé comme le nouveau Sixième homme des Clippers. Si ces derniers sont parvenus à redresser leur bilan récemment, c’est en partie grâce à lui, car le 48e choix de la Draft 2023 a su saisir sa chance avec ses qualités offensives.

Depuis qu’il a été lancé par son coach, la franchise californienne affiche même un bilan de 20 victoires et 9 défaites. Qui grimpe à 9 victoires et 4 défaites quand le joueur de 26 ans inscrit au moins 10 points.

Jordan Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 LAC 8 3:30 55.6 50.0 100.0 0.4 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1.6 2024-25 LAC 37 11:21 43.3 21.1 80.0 0.6 0.9 1.6 0.9 0.7 0.5 0.7 0.1 4.1 2025-26 LAC 33 19:45 51.2 35.7 78.7 0.9 2.3 3.2 1.6 1.0 0.7 1.2 0.2 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.