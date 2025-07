Jordan Miller et TyTy Washington vont se battre pour une place aux Clippers

En amont de la Summer League, Jordan Miller avait été coupé par les Clippers alors qu’il avait signé, en mars dernier, une prolongation de quatre ans pour 8.3 millions de dollars. Une opération financière pour la franchise de Los Angeles puisqu’elle a pu dégager de la masse salariale et ainsi recruter à la fois Chris Paul et Bradley Beal.

Néanmoins, l’ailier a bien participé à la ligue d’été avec les Clippers. En cinq matchs, l’ancien des Miami Hurricanes a compilé 22 points et 7.8 rebonds, ce qui lui a valu une sélection dans la All-Summer League First Team.

« Free agent » depuis, Jordan Miller a toutefois décidé de prolonger avec la franchise et de signer un nouveau « two-way contract » comme le rapporte Michael Scotto de Hoopshype. La saison dernière, il avait comptabilisé 37 apparitions en NBA pour quatre points de moyenne et un peu plus de 11 minutes de jeu.

Avant de signer Jordan Miller, les Clippers ont aussi récupéré TyTy Washington qui n’avait pas été prolongé par les Suns. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une invitation au « training camp » et l'ancien de Kentucky va donc devoir se battre pour récupérer une place dans l'effectif, sans doute également via un « two-way contract ».

EFFECTIF PROVISOIRE DES CLIPPERS POUR 2025/26

Meneurs : James Harden, Chris Paul, Kris Dunn

Arrières/Ailiers : Kawhi Leonard, Bradley Beal, Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr, Nicolas Batum, Cameron Christie

Intérieurs : Ivica Zubac, John Collins, Brook Lopez, Yanic Niederhauser, Kobe Brown