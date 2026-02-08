Un contrat garanti pour Kobe Sanders aux Clippers

Parmi les bonnes surprises du deuxième tour de la dernière Draft, Kobe Sanders va logiquement avoir le droit de finir la saison avec les Clippers. Drafté en 50e position par les Knicks et signé en « two-way contract », l’arrière de 23 ans se rapprochait de la limite des 50 matchs disputés en équipe première après avoir été listé actif 45 fois pour 43 apparitions, dont 11 titularisations.

Les Clippers ont donc officialisé la requalification de son contrat en contrat standard afin de lui permettre d’accompagner la franchise de Los Angeles jusqu’à la fin de la saison. À noter que le 14e contrat garanti de l’effectif californien est assorti d’une « team option » pour la saison 2026/27.

Kobe Sanders a rapidement gagné la confiance de Tyronn Lue qui lui a confié plus de 20 minutes de jeu en moyenne pour 7 points et 2.5 rebonds.

« C’est juste un joueur confiant, qui n’a pas peur du moment », avait confié le coach des Clippers il y a un mois. « Il a déjà mis de gros tirs pour nous et n’a pas peur de les prendre. Mais je crois que le plus impressionnant, c’est défensivement. On peut le mettre sur le meilleur joueur adverse, et avec sa taille, sa longueur, il a cette facilité à défendre aussi bien sur des arrières plus petits que sur des joueurs plus grands que lui. »

Il va à présent devoir forger de nouveaux automatismes avec les recrues arrivées pour compléter les postes arrières, Darius Garland et Bennedict Mathurin. Après lui, Jordan Miller, également signé en « two-way contract », devrait suivre avec un contrat similaire. Dans sa troisième année, l’arrière tourne quant à lui à plus de 9 points et 3 rebonds en près de 20 minutes par match. Mais les Clippers peuvent encore attendre, vu qu’il n’a que 30 matchs à son actif.

Kobe Sanders Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 LAC 43 21:28 44.8 38.1 81.4 0.5 2.0 2.5 1.7 2.2 0.6 1.4 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.