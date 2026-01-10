Aux Clippers, Jordan Miller tente de saisir sa chance

Même s’il y a du mieux en 2026, la saison des Clippers n’est pas à la hauteur des attentes. Pour trouver des solutions, Tyronn Lue a dû piocher dans son effectif et l’une d’entre elles pourrait se nommer Jordan Miller. Si ses apparitions sont irrégulières, ce vendredi face aux Nets, l’arrière a eu droit à 27 minutes et il en a profité pour inscrire 21 points dans la victoire de son équipe, 121 à 105.

“J’ai confiance en mes capacités, je sais ce que je sais faire et j’essaye de le montrer chaque soir”, assure Jordan Miller. “Pour moi, la chose la plus importante ce n’est pas l’attaque parce que je me fais confiance sur ce point, mais j’essaye plutôt de me concentrer sur les plans de jeu et les schémas défensifs pour être sûr que je fasse tout correctement.”

Dans une soirée où les Clippers ont été adroits avec 59 % de réussite au tir et 58 % derrière l’arc, Jordan Miller a pu se montrer en réussissant ses six premiers tirs avant de finir la soirée à 9/13 et 3/4 à 3-points.

“Il a été très agressif”, le félicite James Harden. “Il a rentré ses tirs, il a attaqué le cercle. Ce sont des choses dont nous avons besoin.”

Ce n’est pas le premier coup de chaud connu par Jordan Miller depuis le début de cette campagne 2025-26 puisqu’en novembre dernier lors d’une rencontre face aux Nuggets, il avait inscrit 22 points pour établir son record de points en carrière. Cette saison, le numéro 22 des Clippers tourne à 5.1 points de moyenne en 12 minutes de jeu à 47 % au tir et 41 % de loin.

Place à la jeunesse !

“Il profite de ses opportunités”, apprécie Tyronn Lue. “Comme je l’ai dit, il sait mettre des paniers et provoquer des lancers-francs. Je cherche à le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse être lui-même et être agressif.”

Alors qu’ils possèdent un des effectifs les plus âgés de NBA, les Clippers semblent retrouver un second souffle grâce à leurs jeunes joueurs puisque si Jordan Miller brille par séquence, le rookie Kobe Sanders s’est installé dans la rotation de Tyronn Lue. Ce duo de jeunes peut expliquer, en partie, le récent regain de forme connu par Los Angeles. Les Californiens ont remporté huit de leurs dix derniers matchs et se rapprochent des places du “play-in”.

“On s’assure mutuellement nos arrières”, explique Jordan Miller sur sa relation avec Kobe Sanders. “On sait ce que chacun apprécie faire sur le terrain et on cherche à se rendre disponible. En tant que jeunes, il suffit simplement d’être agressif et de ne pas jouer sur la pointe des pieds. Dédicace aux groupes des jeunes, nous essayons de faire bouger les choses.”

Jordan Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 LAC 8 3:30 55.6 50.0 100.0 0.4 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1.6 2024-25 LAC 37 11:21 43.3 21.1 80.0 0.6 0.9 1.6 0.9 0.7 0.5 0.7 0.1 4.1 2025-26 LAC 16 13:19 51.7 46.2 85.7 0.8 2.0 2.8 1.0 0.7 0.3 0.7 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.