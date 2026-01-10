Matchs
Les Clippers se relancent face à des Nets peu inspirés

Publié le 10/01/2026 à 7:10
NBA – Malgré un léger sursaut d’orgueil dans le troisième quart-temps, les Nets n’ont pas réussi à tenir tête aux Clippers et s’inclinent 105-121 pour une cinquième défaite sur leurs six derniers matchs.

James Harden et les ClippersDeux jours après leur défaite face aux Knicks, les Clippers sont restés à New York pour défier les Nets et espérer reprendre leur remontée au classement dans la conférence Ouest. John Collins ouvre le score avec un panier primé et il est suivi par Kawhi Leonard (26 points, 5 rebonds, 5 passes) qui réussit un tir de loin face à son ancien coéquipier Terance Mann. Du côté des Nets, l’entame de match est compliquée. Il faut attendre plus de quatre minutes pour voir Brooklyn rentrer son premier tir de la soirée grâce à un panier lointain d’Egor Demin (16-5).

Au terme des douze premières minutes de jeu, les Clippers ont pu compter sur leur 65 % de réussite au tir pour mener 35-25. Les Californiens ne lèvent pas le pied de l’accélérateur puisque le deuxième acte s’ouvre sur une flèche à longue distance de Nicolas Batum (5 points, 2 rebonds) et les hommes de Tyronn Lue déroulent ensuite. Kawhi Leonard intercepte une passe de Nolan Traoré (5 points, 2 rebonds, 3 passes) et se charge de finir en contre-attaque tandis que Brook Lopez réussit un 2+1 pour boucler un 10-0 et donner vingt points d’avance aux visiteurs (45-25).

Derrière un James Harden (31 points, 4 rebonds, 6 passes) auteur de 22 points lors de la première période, les Clippers mènent 63-47 au moment de rejoindre les vestiaires. Pourtant, après la pause, l’attaque des Californiens connaît un léger coup d’arrêt.

Ils essuient quatre pertes de balle en quelques minutes, ce qui permet à Brooklyn d’effacer une partie de son retard et de revenir à neuf longueurs (67-58). Cependant, Kawhi Leonard se charge de redonner de l’air aux Clippers avec un tir à 3-points et Los Angeles crée un nouvel écart de quinze points avant de débuter le dernier acte (91-76).

Dans ce quatrième quart-temps, les Nets n’arrivent pas à se redonner de l’espoir malgré un tir lointain de Nolan Traoré et finissent logiquement par s’incliner, 105-121.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Nets en manque d’adresse. Brooklyn s’est cassé les dents sur la défense des Clippers. Les premières minutes ont indiqué que la soirée allait être compliquée pour les hommes de Jordi Fernandez puisqu’il a fallu attendre plus de quatre minutes pour voir les Nets réussir leur premier panier dans le jeu. Même lors de ce “run” dans le troisième quart-temps, Brooklyn n’a pas pu compter sur son adresse, mais a plutôt gratté de nombreux rebonds offensifs pour obtenir des secondes chances, un domaine où ils ont dominé les Clippers (6 rebonds offensifs pour Los Angeles contre 19 pour Brooklyn). Cette maladresse est incarnée par un Michael Porter Jr. qui n’a jamais su régler la mire et finit la partie avec 18 points à 7/20 au tir.

Jordan Miller, une étincelle en sortie de banc. À l’inverse, les Clippers n’ont eu aucun mal à enchaîner les paniers dans la défense des Nets et un joueur s’est particulièrement régalé, à savoir Jordan Miller. Depuis trois matchs, il voit son temps de jeu augmenter et il a profité des 27 minutes que lui a accordées Tyronn Lue pour finir avec 21 points à 9/13 au tir et 2/3 de loin. L’arrière est passé à un point d’égaler son record en carrière établi en novembre dernier avec 22 points face aux Nuggets.

Les Clippers se rapprochent du “play-in”. Avec ce succès, Los Angeles enchaîne une huitième victoire en dix matchs et voit les portes du “play-in” s’ouvrir un peu plus. Les Clippers (14 victoires – 23 défaites) ne sont plus qu’à un match et demi des Grizzlies (16 victoires – 22 défaites) et pourraient faire un pas de plus vers le Top 10 de l’Ouest en cas de victoire face aux Pistons ce samedi.

Brooklyn Nets / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Egor Demin 26 6/13 5/10 2/2 2 1 3 3 2 3 1 0 -7 19 20
Michael Porter Jr. 33 7/20 0/9 4/4 0 5 5 6 1 4 2 1 -9 18 19
Nicolas Claxton 31 5/9 1/1 2/2 5 1 6 4 3 1 2 0 -15 13 18
Noah Clowney 30 4/13 3/9 1/2 2 1 3 2 2 0 1 0 -13 12 6
Terance Mann 24 4/8 0/2 0/0 3 0 3 4 1 3 0 0 -8 8 14
Cam Thomas 22 5/13 2/5 1/1 1 0 1 1 3 0 4 0 -12 13 3
Danny Wolf 18 4/8 3/5 0/0 2 4 6 1 2 1 0 1 -3 11 16
Day'Ron Sharpe 17 3/6 0/2 0/0 4 5 9 1 3 0 1 0 -1 6 12
Nolan Traoré 22 2/7 1/1 0/0 0 2 2 3 1 0 1 0 -9 5 4
Drake Powell 15 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 -7 0 1
Jalen Wilson 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Total 40/100 15/47 10/11 19 20 39 26 18 12 12 4 105
LA Clippers / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
James Harden 35 10/13 3/4 8/8 0 4 4 6 1 1 6 2 9 31 35
Kawhi Leonard 28 9/15 4/7 4/4 1 4 5 5 0 3 2 1 19 26 32
John Collins 26 7/9 2/2 0/0 0 4 4 0 4 0 1 3 12 16 20
Kris Dunn 22 4/6 1/2 0/0 0 1 1 5 1 1 1 0 9 9 13
Ivica Zubac 25 1/5 0/0 3/4 2 4 6 4 2 1 4 0 11 5 7
Jordan Miller 27 9/13 3/4 0/0 0 5 5 0 0 0 0 0 10 21 22
Nicolas Batum 23 2/3 1/2 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 6 5 6
Kobe Sanders 26 2/7 0/1 1/2 2 2 4 4 3 1 0 0 7 5 8
Brook Lopez 21 1/3 0/2 1/1 0 5 5 3 2 2 0 2 9 3 13
Kobe Brown 2 0/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -4 0 -1
Cam Christie 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Yanic Konan Niederhauser 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Total 45/76 14/24 17/19 6 31 37 28 13 9 15 8 121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Thibault Mairesse
