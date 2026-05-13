Avec les Lakers, Rui Hachimura s’est épanoui dans son rôle de sniper

Ce sera l’un des gros dossiers de l’été chez les Lakers. Rui Hachimura va débarquer sur le marché de la « free agency » avec le statut de « free agent » non protégé, après cette dernière année de contrat rémunérée à hauteur de 18 millions de dollars.

Le joueur de 28 ans dit ne pas avoir trop pensé à sa situation contractuelle jusqu’ici. « Je savais que j’étais free agent, mais je ne pense pas à ce genre de choses. Je n’en ai jamais parlé. Mais j’adore cette équipe, cette franchise, […] la façon dont ils gèrent tout. Je leur suis très reconnaissant pour ce qu’ils ont fait pour moi. Et oui, je me plais ici, mais au bout du compte, ce n’est pas moi qui négocie. C’est mon agent qui s’en occupe. Je ne suis pas un bon négociateur ! », s’en amuse-t-il.

Son agent ne devrait pas avoir trop de mal à mettre en avant son dossier. Le Japonais sort de sa campagne de playoffs la plus accomplie en carrière. Luka Doncic absent, il a assumé une partie des responsabilités offensives, affichant une moyenne de 17.5 points, faisant preuve d’une régularité remarquable au niveau du tir.

C’est d’ailleurs l’un des aspects notables de son mandat aux Lakers, après ses premières années à Washington. « Quand j’étais aux Wizards, je ne connaissais pas mon rôle. On avait beaucoup de coéquipiers différents, des entraîneurs différents… Je ne savais pas où j’en étais, ni quel genre de joueur j’étais », se souvient le 9e choix de la Draft 2019, transféré en janvier 2023 pour Kendrick Nunn et des tours de Draft.

Le meilleur shooteur des playoffs !

Sa carrière a pris un tournant à Los Angeles au contact de l’assistant local, Phil Handy. « C’est lui qui m’a appris énormément de choses sur ce que je pouvais faire pour rester dans cette ligue, pas seulement dans cette équipe, mais pour durer en NBA. Il m’a montré que je pouvais avoir un impact, particulièrement ici. »

L’aspect sur lequel le technicien avait beaucoup insisté avec lui était le tir à 3-points. Avec les Wizards, Hachimura shootait à 35.6% de réussite pour 2.5 tentatives en moyenne. Avec les Lakers, ce pourcentage a grimpé à 41.5%, dont 44.3 cette saison.

Avec un pic énorme à 57% durant ces playoffs, sur six tentatives par rencontre. Soit tout simplement le meilleur shooteur des phases finales (sur au moins 4 tirs par match). Une efficacité redoutable qui cache pourtant un paradoxe assez surprenant.

« C’était le plus important pour moi car, honnêtement, je n’aime pas shooter à 3-points. Ce n’est toujours pas mon truc, je n’aime pas vraiment ça. Mais vu la situation de l’équipe et la façon dont coach JJ veut que je prenne beaucoup de tirs primés, c’était un jeu différent pour moi, mais je devais le faire. C’est la chose principale qui a changé selon moi », poursuit le Japonais.

Une métamorphose payante qui pourrait lui garantir un nouveau contrat en or cet été. À Los Angeles… ou ailleurs ?

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 1.6 0.6 0.6 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.