Anthony Davis se donne la saison pour trancher son avenir

Anthony Davis a débarqué à Washington dans le courant de la saison passée, avec encore deux années de contrat. La première est celle qui s’ouvre dans trois semaines. La seconde est en option, pour l’exercice 2027/28, à 62,8 millions de dollars. Il pourrait donc devenir libre dès l’été 2027, s’il décide de ne pas l’activer.

Mais une autre possibilité existe : une prolongation de contrat. L’intérieur est éligible et les Wizards peuvent lui offrir jusqu’à 275 millions de dollars sur quatre années supplémentaires. Un engagement considérable compte tenu de son âge (33 ans) et surtout de son lourd passif en matière de blessures. Voilà pourquoi la franchise a annoncé, durant l’été, vouloir attendre avant de se mettre autour d’une table et de négocier.

Le champion 2020 avec les Lakers va dans le même sens et prévient que son avenir se décidera en 2027. « Quand la saison sera terminée », confirme-t-il. « Je vais vivre la saison, faire ce que je sais faire à haut niveau et, ensuite, à la fin, on va s’asseoir et avoir ces discussions avec les dirigeants. »

Une saison pour juger le projet des Wizards

Cet été, les Wizards ont déjà prolongé Trae Young pour 212 millions de dollars et quatre saisons supplémentaires, et le dossier Anthony Davis est autrement plus délicat. En matière de talent et d’impact, peu de joueurs sont capables d’apporter autant que l’ancien des Lakers. Mais c’est toujours le même problème avec « AD » : il est trop souvent à l’infirmerie, ne jouant par exemple que 71 matches sur les deux dernières saisons.

L’idée de le voir être transféré d’ici la « trade deadline », fixée au 11 février 2027, n’est donc pas à exclure.

Tout dépendra du niveau de Washington, de l’état physique d’Anthony Davis et de la direction que souhaiteront prendre les deux camps à l’approche de l’été. Car les Wizards présentent tout de même un visage séduisant sur le papier, et leur compétitivité pourrait aussi peser dans la réflexion de l’intérieur.

« On a beaucoup de joueurs grands, athlétiques, qui peuvent défendre de manière physique. On peut devenir une des dix meilleures défenses de la ligue, c’est clair, vu les gars dans le groupe », estime ainsi Anthony Davis.

Autrement dit, avant de parler contrat, les prochains mois serviront surtout à déterminer jusqu’où peut aller cette équipe de Washington avec lui…

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.