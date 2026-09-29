Steve Nash, professeur particulier de Jalen Green

Jalen Green veut passer un cap. Si l’arrière, choisi en deuxième position de la Draft 2021, a déjà affiché ses qualités de scoreur, son irrégularité lui a parfois joué des tours depuis son arrivée en NBA.

Ce fut notamment le cas lors du premier tour des playoffs 2025, où il avait alterné le chaud et le froid, avec 38 points lors du Game 2, avant de tourner à seulement 9,6 points de moyenne sur le reste de la série. Quelques semaines plus tard, il était envoyé aux Suns dans l’échange qui avait permis à Houston de récupérer Kevin Durant.

Un nouveau départ pour Jalen Green, qui rejoignait une franchise disposant déjà d’un scoreur de premier plan en la personne de Devin Booker.

Souvent blessé, il n’a cependant pu disputer que 32 matches la saison passée. Malgré 17,6 points, 3,6 rebonds et 2,8 passes décisives de moyenne à 42,2% de réussite au tir, il n’a donc pas vraiment eu l’occasion de s’installer.

Savoir quand accélérer

Car l’un des axes de progression reste clair : mieux maîtriser son rythme et mieux lire les défenses. Pour progresser dans ce domaine, le Californien a justement travaillé cet été avec une légende absolue de la franchise de l’Arizona : Steve Nash, double MVP et l’un des meilleurs gestionnaires de toute l’histoire de la Grande Ligue.

« [J’ai travaillé] le rythme, mais aussi le fait de pouvoir un peu mieux lire le jeu. Pouvoir s’asseoir avec quelqu’un de ce calibre, double MVP et membre du Hall of Fame, le voir assister à un entraînement et analyser votre jeu… c’est quelque chose de marquant », a-t-il expliqué lors du Media Day des Suns.

Avant d’ajouter : « L’écouter expliquer sa manière de décortiquer et de percevoir le jeu, ça aide énormément. »

Pour un joueur aussi explosif que Jalen Green, l’enjeu est en effet désormais de mieux choisir quand accélérer. Et pour apprendre à contrôler le tempo, difficile de trouver meilleur professeur que Steve Nash…

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 32 25:53 42.2 31.3 74.7 0.5 3.1 3.6 2.8 1.3 1.1 2.3 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.