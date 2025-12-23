Jalen Green reprend deux à trois semaines d’infirmerie

De nouveau sur la touche après seulement deux matches joués et alors qu’il avait déjà manqué le début de saison, Jalen Green s’est retrouvé éloigné des parquets suite à une élongation de l’ischio-jambier début novembre. On parlait alors de quatre à six semaines d’absence.

On y est et l’arrière de Phoenix n’est finalement pas prêt physiquement. Les Suns annoncent ainsi qu’il va encore rater deux à trois semaines de compétition.

« Il fait de gros progrès et tout va dans la bonne direction », assure son coach Jordan Ott, qui va donc devoir se passer de Jalen Green pendant, au moins, presque dix matches.

La franchise d’Arizona a raison d’être prudente puisque l’ancien de Houston, qui avait brillé lors de son retour, est continuellement gêné à l’ischio-jambier depuis plusieurs mois et après deux mois de saison régulière, il n’a joué que deux rencontres et 30 petites minutes au total.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 2 15:00 47.8 42.9 60.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.