30 jours/30 équipes : Portland Trail Blazers

Et si les Blazers étaient l’équipe surprise de cette nouvelle saison à l’Ouest ? Renforcés par le grand retour de Damian Lillard, ainsi que par l’arrivée de Ja Morant, sans oublier la nomination de Micah Nori en remplacement de Tiago Splitter, leur projet de reconstruction a pris un gros coup d’accélérateur en un été.

Après avoir enfin retrouvé les playoffs au printemps dernier, avec une élimination en cinq matchs face à San Antonio au premier tour, Portland entend maintenant atteindre le niveau supérieur après avoir patiemment construit autour de Deni Avdija, Scoot Henderson ou encore Donovan Clingan.

C’était en tout cas tout l’enjeu du retour de Damian Lillard dans l’Oregon, à l’été 2025. Après une année blanche consacrée à sa rééducation, le voilà prêt à rejouer et, à 36 ans, il n’aura plus à porter toute une franchise sur ses épaules. À son poste, les Blazers disposent en effet d’une impressionnante collection de meneurs et d’arrières, avec Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe (certes blessé longuement), ainsi que Ja Morant.

Ja Morant, le pari qui change tout ?

Transféré par Memphis, l’ancien All-Star doit désormais relancer sa carrière à Portland, sauf que ses dernières saisons, largement perturbées par les blessures, incitent à la prudence au moment d’aborder ce nouveau départ. Associées au shoot et à la capacité à jouer sans ballon de Damian Lillard, l’explosivité et l’agressivité de Ja Morant peuvent cependant changer le visage offensif d’une équipe en difficulté au tir extérieur lors du précédent exercice.

Cela viendrait surtout soulager Deni Avdija, auteur d’une dernière saison XXL comme le prouve sa première sélection au All-Star Game, mais l’Israélien devra aussi apprendre à cohabiter avec d’autres porteurs de balle, pas les moins gourmands en attaque. D’autant que Jrue Holiday est un autre créateur référencé et que Scoot Henderson aura également besoin de la gonfle pour franchir un cap.

À Micah Nori de trouver la bonne formule dès sa première année comme « head coach », et de hiérarchiser cet ensemble. L’équilibre passera aussi par la défense, où les apports de Donovan Clingan, Toumani Camara et Robert Williams seront précieux pour compenser les faiblesses de certains et offrir une vraie assise à l’équipe.

Toujours est-il que la base est riche, solide et intéressante. Si le groupe souhaite évidemment regarder vers le haut, en se stabilisant déjà dans le Top 8 de la redoutable conférence Ouest, il ne faudra pas non plus brûler les étapes. À Micah Nori, surtout, de transformer cette accumulation de talents en une équipe cohérente et équilibrée.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Ja Morant, Branden Carlson, Micah Potter

Prolongations : Robert Williams III

Départs : Jerami Grant

LE JOUEUR À SUIVRE : DAMIAN LILLARD

À Portland, le grand retour de Damian Lillard est bien évidemment la principale attraction de la saison, même si le nouveau départ de Ja Morant est également très intrigant sur le papier. Mais difficile de rivaliser avec le retour du plus célèbre numéro #0 de la ville, qui reprend sa carrière là où tout avait commencé pour lui.

Présent chez les Blazers entre 2012 et 2023, « Dame » avait quitté l’Oregon pour rejoindre le Wisconsin, mais son passage chez les Bucks ne lui aura pas permis d’accrocher un titre à son palmarès. Sa deuxième année à Milwaukee se sera même achevée sur une grave blessure au tendon d’Achille, engendrant son départ puis sa signature à « Rip City » dans la foulée, pour trois ans, afin d’y entamer sereinement sa convalescence.

Après une saison blanche, Damian Lillard est maintenant rétabli et prêt à reprendre le cours de sa carrière. Mais avec quel rôle ? Celui de titulaire, comme depuis toujours ? Ou celui de Sixième homme, pour faire de la place à Ja Morant et Jrue Holiday afin d’apporter du peps face aux remplaçants adverses ? À Micah Nori de trancher, d’autant que Scoot Henderson reste dans l’équation, mais les qualités de scoreur/shooteur du vétéran ont de quoi augmenter le plafond collectif de Portland, où Deni Avdija a parfois manqué d’espace face à des défenses très agressives.

Moyenne d’âge : 25.9 ans

Masse salariale : 191.8 millions de dollars (21e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Galvanisé par un public ravi de le retrouver, Damian Lillard revient à un excellent niveau. L’équilibre trouvé par Micah Nori entre Ja Morant, Jrue Holiday, Scoot Henderson et lui permet aux Blazers de multiplier les combinaisons en fonction des adversaires, tout en donnant du temps de jeu et du repos à tout le monde sans perdre en qualité à la mène. Rapidement revenu de blessure, Shaedon Sharpe se greffe ensuite à cet ensemble.

À l’aile, Deni Avdija continue d’agir en patron et maintient son niveau All-Star, pour porter l’équipe dans le Top 6 de la conférence Ouest. Franchir un tour en playoffs devient de plus en plus envisageable et c’est tout Portland qui se met à rêver d’un nouveau parcours longue durée au printemps.

Grâce notamment aux progrès de Donovan Clingan dans la peinture, où sa doublette avec Robert Williams fait des merveilles au poste 5, quand Toumani Camara reste le parfait « 3&D » de ce groupe.

Aux anges dans sa franchise de (presque) toujours, Damian Lillard ne regrette aucunement son année « off », ni son retour dans l’Oregon, tandis que sa présence aide Ja Morant à retrouver son meilleur niveau. Tous les voyants sont donc au vert pour les Blazers, qui deviennent un véritable épouvantail de la conférence Ouest.

LE PIRE SCÉNARIO

Sous pression vu sa situation contractuelle, Micah Nori peine à faire entendre sa voix dans un groupe où la hiérarchie dans le « backcourt » pose question. Si Scoot Henderson continue de stagner et d’être blessé, Ja Morant ne parvient pas à s’imposer dans son nouvel environnement et ne retrouve pas la constance nécessaire, quand Jrue Holiday joue les pompiers de service. Quant à Damian Lillard, son retour est un échec car il ne retrouve pas encore toutes ses jambes, souffrant même énormément en défense.

Shaedon Sharpe absent la majeure partie du temps, Deni Avdija a perdu l’un de ses soutiens les plus productifs et il s’embourbe dans des défenses qui ont bien compris son jeu et ses tendances. À l’intérieur, c’est toujours trop limité pour espérer rivaliser avec les cadors de l’Ouest, malgré toute la bonne volonté de Donovan Clingan, Toumani Camara, Robert Williams et des autres intérieurs valeureux (Branden Carlson, Micah Potter).

Forcément, la qualification directe pour les playoffs est rapidement compromise, même si Portland est suffisamment talentueux pour jouer le Top 10, et donc le play-in.

Cela reste toutefois insuffisant et le nouveau propriétaire, Tom Dundon, pas du genre à passer par quatre chemins, ne prolonge pas l’expérience Micah Nori. Les Blazers doivent surtout trancher dans le vif sur les postes extérieurs, avec Ja Morant, Scoot Henderson, Jrue Holiday ou Shaedon Sharpe qui se marchent clairement sur les pieds.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …