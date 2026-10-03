James Wiseman, favori pour la dernière place aux Knicks ?

Les titulaires des Knicks seront ménagés durant les premiers matchs de présaison, avant une répétition générale prévue le 15 octobre. Une gestion qui va permettre à Mike Brown de mieux observer ses remplaçants, et plus particulièrement les candidats à la dernière place disponible dans l’effectif.

D’après le New York Post, la priorité de New York est clairement de recruter un troisième pivot. James Wiseman, Drew Eubanks et Tony Bradley vont ainsi profiter de la présaison pour tenter de convaincre le staff. « Nous cherchons des intérieurs », a confirmé Mike Brown.

Le potentiel de James Wiseman fait encore rêver

Parmi ces trois-là, aux profils tous différents, James Wiseman aurait actuellement une longueur d’avance. Malgré un début de carrière très décevant pour un numéro 2 de la Draft, son gabarit, ses qualités athlétiques et son potentiel offensif continuent d’intriguer.

Un atout dans sa manche : Mike Brown le connaît bien puisqu’il l’a côtoyé pendant deux saisons lorsqu’il appartenait au staff des Warriors.

« C’est une personne formidable et un jeune homme exceptionnel », a déclaré l’entraîneur des Knicks. « Cela fait plaisir de le revoir dans une salle. Quand vous êtes aussi long, athlétique et talentueux, car il possède de vraies qualités, il y a une place pour vous dans cette ligue. Parfois, il faut simplement trouver le bon moment, la bonne équipe et la bonne situation pour pouvoir s’intégrer et progresser. »

Le rôle demandé au troisième pivot devrait être relativement simple : poser des écrans, protéger le cercle, prendre de la place dans la peinture et apporter de l’énergie sur de courtes séquences.

Seulement cinq matchs en deux ans

Victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche il y a deux ans, James Wiseman n’a disputé que cinq rencontres au cours des deux dernières saisons. Son état de forme réel constitue donc la principale inconnue de cette bataille.

Les matchs de présaison permettront désormais de vérifier s’il a retrouvé les qualités qui lui avaient permis d’afficher 7.1 points et 5.3 rebonds en seulement 17 minutes de moyenne avec Detroit avant sa blessure.

Une éventuelle confrontation avec Ariel Hukporti, parti des Knicks pour rejoindre Philadelphie, constituerait d’ailleurs un premier test intéressant dès le premier match de la présaison.

Si James Wiseman retrouve son niveau d’avant sa blessure, son potentiel semble supérieur à celui de ses deux concurrents. Mais Mike Brown refuse encore de le désigner publiquement comme favori.

« Je vais simplement laisser les choses se dérouler », a-t-il tempéré. « Je n’ai aucune attente particulière et je ne cherche pas à faire de prévisions. Je prends les choses entraînement après entraînement et match après match. Lorsque le moment viendra de finaliser l’effectif, nous prendrons notre décision. »

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GS 39 21:26 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 DET 24 25:13 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 GS 21 12:29 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17:19 61.3 0.0 70.6 1.7 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.0 0.6 7.1 2024-25 IND 1 5:00 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2025-26 IND 4 14:30 60.0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 2.5 0.0 1.3 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.