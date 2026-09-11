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Mark Williams de nouveau rattrapé par les blessures

Publié le 11/09/2026 à 17:56 Twitter Facebook

NBA – Mark Williams va manquer une longue période après avoir été opéré d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche. Un sérieux coup dur pour les Suns, qui venaient de prolonger leur pivot pour 38 millions de dollars sur trois ans…

Mark Williams retrouve déjà l’infirmerie. Selon ESPN, le pivot des Suns a été opéré jeudi afin de réparer une déchirure du labrum de l’épaule gauche, contractée lors d’un entraînement pendant l’intersaison.

Phoenix n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour son retour, mais l’ancien joueur de Charlotte devrait manquer une longue période. Un très mauvais timing alors qu’il sortait justement de la saison la plus complète de sa carrière.

Après n’avoir disputé que 43, 19 puis 44 matchs lors de ses trois premières saisons, Mark Williams avait enfin semblé tourner la page de ses problèmes physiques avec Phoenix. En 2025/26, il avait ainsi participé à 60 rencontres, pour 11.7 points et 8 rebonds de moyenne.

Une disponibilité retrouvée qui lui avait permis d’abandonner son statut d’intermittent et surtout de convaincre les Suns de miser sur lui à long terme.

38 millions de dollars garantis cet été

Fin juin, Phoenix avait en effet décidé de prolonger Mark Williams pour trois saisons supplémentaires, contre 38 millions de dollars entièrement garantis.

Un pari forcément lié à son état de santé, qui a régulièrement freiné sa progression depuis son arrivée en NBA en 2022. Les Suns avaient d’ailleurs mis en place un programme spécifique de renforcement et de récupération afin de protéger leur pivot.

Cette nouvelle blessure vient donc immédiatement remettre le sujet sur la table.

En attendant son retour, Khaman Maluach et Oso Ighodaro devraient récupérer davantage de responsabilités au poste 5. Phoenix avait déjà dû s’adapter la saison dernière lorsque Mark Williams était absent, allant parfois jusqu’à utiliser des cinq plus petits.

Pour Mark Williams, cette opération constitue surtout un nouveau coup d’arrêt au moment où il semblait enfin avoir trouvé de la continuité. Après une saison 2025/26 encourageante, le voilà de nouveau contraint de repartir sur un long processus de rééducation.

Mark Williams Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0
2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7
2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3
2025-26 PHO 60 23:36 64.4 100.0 77.1 3.1 4.9 8.0 1.0 2.2 0.9 1.1 0.9 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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