Mark Williams rempile à Phoenix pour trois ans

Protégé par les Suns depuis la semaine dernière en vue de la « free agency », Mark Williams ne testera finalement même pas le marché, car ESPN rapporte que la franchise de l’Arizona a aligné 38 millions de dollars – complètement garantis – pour le garder sous contrat jusqu’en 2029.
Une énième priorité estivale bien négociée par les dirigeants de Phoenix qui, après avoir déjà re-signé Collin Gillespie et Jordan Goodwin, s’assurent les services de leur pivot titulaire pour trois années de plus. À un tarif qui plus est très avantageux, même si ses antécédents physiques ont sans doute influé sur le montant.
Arrivé chez les Suns il y a un an en provenance de Charlotte, après son transfert avorté vers les Lakers, Mark Williams continuera donc d’être le poste 5 de l’équipe la saison prochaine, avec Oso Ighodaro et Khaman Maluach comme principaux concurrents pour occuper la place dans le cinq de départ.
Reste à déterminer son nouveau numéro de maillot, puisque son #15 sera désormais porté par Devin Booker, tandis que l’on va surtout surveiller son état de santé, car son physique lui a trop souvent fait défaut depuis 2022. Mais l’avenir de l’ancien « Blue Devil » de Duke est en tout cas sécurisé.
|Mark Williams
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|CHA
|43
|19:15
|63.7
|69.1
|2.2
|4.9
|7.1
|0.4
|2.2
|0.7
|0.9
|1.0
|9.0
|2023-24
|CHA
|19
|26:44
|64.9
|71.9
|4.0
|5.7
|9.7
|1.2
|2.6
|0.8
|0.9
|1.1
|12.7
|2024-25
|CHA
|44
|26:37
|60.4
|0.0
|80.4
|3.0
|7.2
|10.2
|2.5
|2.4
|0.7
|1.6
|1.2
|15.3
|2025-26
|PHO
|60
|23:36
|64.4
|100.0
|77.1
|3.1
|4.9
|8.0
|1.0
|2.2
|0.9
|1.1
|0.9
|11.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.