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Mark Williams rempile à Phoenix pour trois ans

Publié le 26/06/2026 à 6:55 Twitter Facebook

NBA – Pour conserver Mark Williams, les Suns ont décidé de lui offrir 38 millions de dollars sur les trois prochaines années.

Mark WilliamsProtégé par les Suns depuis la semaine dernière en vue de la « free agency », Mark Williams ne testera finalement même pas le marché, car ESPN rapporte que la franchise de l’Arizona a aligné 38 millions de dollars – complètement garantis – pour le garder sous contrat jusqu’en 2029.

Une énième priorité estivale bien négociée par les dirigeants de Phoenix qui, après avoir déjà re-signé Collin Gillespie et Jordan Goodwin, s’assurent les services de leur pivot titulaire pour trois années de plus. À un tarif qui plus est très avantageux, même si ses antécédents physiques ont sans doute influé sur le montant.

Arrivé chez les Suns il y a un an en provenance de Charlotte, après son transfert avorté vers les Lakers, Mark Williams continuera donc d’être le poste 5 de l’équipe la saison prochaine, avec Oso Ighodaro et Khaman Maluach comme principaux concurrents pour occuper la place dans le cinq de départ.

Reste à déterminer son nouveau numéro de maillot, puisque son #15 sera désormais porté par Devin Booker, tandis que l’on va surtout surveiller son état de santé, car son physique lui a trop souvent fait défaut depuis 2022. Mais l’avenir de l’ancien « Blue Devil » de Duke est en tout cas sécurisé.

Mark Williams Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0
2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7
2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3
2025-26 PHO 60 23:36 64.4 100.0 77.1 3.1 4.9 8.0 1.0 2.2 0.9 1.1 0.9 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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