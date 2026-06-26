Mark Williams rempile à Phoenix pour trois ans

Protégé par les Suns depuis la semaine dernière en vue de la « free agency », Mark Williams ne testera finalement même pas le marché, car ESPN rapporte que la franchise de l’Arizona a aligné 38 millions de dollars – complètement garantis – pour le garder sous contrat jusqu’en 2029.

Une énième priorité estivale bien négociée par les dirigeants de Phoenix qui, après avoir déjà re-signé Collin Gillespie et Jordan Goodwin, s’assurent les services de leur pivot titulaire pour trois années de plus. À un tarif qui plus est très avantageux, même si ses antécédents physiques ont sans doute influé sur le montant.

Arrivé chez les Suns il y a un an en provenance de Charlotte, après son transfert avorté vers les Lakers, Mark Williams continuera donc d’être le poste 5 de l’équipe la saison prochaine, avec Oso Ighodaro et Khaman Maluach comme principaux concurrents pour occuper la place dans le cinq de départ.

Reste à déterminer son nouveau numéro de maillot, puisque son #15 sera désormais porté par Devin Booker, tandis que l’on va surtout surveiller son état de santé, car son physique lui a trop souvent fait défaut depuis 2022. Mais l’avenir de l’ancien « Blue Devil » de Duke est en tout cas sécurisé.

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3 2025-26 PHO 60 23:36 64.4 100.0 77.1 3.1 4.9 8.0 1.0 2.2 0.9 1.1 0.9 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.