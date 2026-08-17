Dillon Brooks veut que les défenses le respectent encore plus

Méchant devenu leader des Suns, Dillon Brooks aura surpris pas mal de monde depuis son arrivée dans l’Arizona il y a un an. Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec plus de 20 points de moyenne comme lieutenant numéro un de Devin Booker, il a tellement séduit ses dirigeants que ces derniers n’ont pas hésité à le prolonger pour 73 millions de dollars sur trois ans.

Soucieux de ne pas se reposer sur ses lauriers malgré sa revalorisation salariale, car comme il le dit si bien, « si vous prenez une année de repos après avoir obtenu votre contrat, quelqu’un va venir prendre votre place », le joueur de Phoenix a ciblé un aspect sur lequel il doit axer sa progression, à 30 ans passés.

« J’ai shooté correctement à 3-points, mais je veux un tir où je me crée mon espace pour obliger la défense à rester attentive face à moi. Qu’elle monte un peu plus haut et qu’elle me serre de plus près, pour que je puisse aller vers le cercle et obtenir des tirs que j’apprécie vraiment », a-t-il détaillé. « Il y a aussi la passe. [Brian Gregory, le GM de Phoenix] m’a dit que je devais travailler sur mon jeu de passe, donc c’est ce que j’ai fait. »

Dillon Brooks pourra notamment compter sur l’arrivée de Luke Kennard, une référence en matière de shoot, pour progresser à ce niveau, puisqu’il est l’une des deux recrues phares de la franchise avec Miles Bridges.

« On a ajouté du shoot et du spacing avec ces deux gars, ainsi qu’un peu de qualités athlétiques », a apprécié le Canadien. « Nous pouvons varier nos cinq sur le terrain. L’arrivée de Miles nous aidera en ce sens, son recrutement nous rajeunit quelque peu. Je suis impatient de commencer la saison. Je me suis un peu renfermé chez moi à Toronto, mais j’ai hâte de me remettre dedans. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 56 30:24 43.5 34.4 84.2 0.8 2.9 3.6 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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