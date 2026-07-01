Les Suns réussissent à chiper Luke Kennard

Comme LeBron James, puis sans doute Marcus Smart et Rui Hachimura, Luke Kennard quitte les Lakers : ESPN annonce qu’il a trouvé un accord avec les Suns pour un contrat de deux ans et 13 millions de dollars.

Une très belle prise pour Phoenix, puisque le gaucher de 30 ans n’est autre que le joueur le plus adroit de la ligue à 3-points : 48% de réussite sur la saison écoulée, et 44% en carrière. Il viendra compléter une rotation déjà composée de Devin Booker, Jalen Green ou encore Dillon Brooks sur les postes 2/3.

Quelques mois après son arrivée à Los Angeles, Luke Kennard s’offre un nouveau défi alors même que la franchise californienne souhaitait le conserver après son intégration express. On se rappelle ainsi qu’en playoffs, l’arrière avait surpris tout son monde en suppléant à sa manière Luka Doncic dans le cinq des Lakers.

Côté Suns, c’est en tout cas une énième bonne affaire après les re-signatures à bas coût de Mark Williams, Collin Gillespie et Jordan Goodwin. Tandis que Miles Bridges est également arrivé via transfert.

Luke Kennard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DET 73 20:02 44.3 41.5 85.5 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.6 0.9 0.2 7.6 2018-19 DET 63 22:49 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 1.5 0.4 0.9 0.2 9.7 2019-20 DET 28 32:56 44.2 39.9 89.3 0.3 3.2 3.5 4.1 2.3 0.4 1.5 0.2 15.8 2020-21 LAC 63 19:33 47.6 44.6 83.9 0.2 2.3 2.6 1.7 1.4 0.4 0.8 0.1 8.3 2021-22 LAC 70 27:25 44.9 44.9 89.6 0.3 3.0 3.3 2.1 1.4 0.6 0.9 0.1 11.9 2022-23 LAC 35 20:43 46.4 44.7 95.0 0.2 2.2 2.4 1.1 1.3 0.5 0.9 0.1 7.8 2022-23 MEM 24 24:35 52.6 54.0 94.7 0.4 2.8 3.1 2.3 1.5 0.5 0.7 0.0 11.3 2023-24 MEM 39 25:37 44.8 45.0 88.9 0.3 2.6 2.9 3.5 1.0 0.5 1.4 0.1 11.0 2024-25 MEM 65 22:39 47.8 43.3 89.5 0.6 2.2 2.8 3.3 0.9 0.8 1.1 0.1 8.9 2025-26 ATL 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 1.2 0.7 0.7 0.1 7.9 2025-26 LAL 32 23:02 52.7 44.8 91.2 0.4 2.2 2.6 2.4 1.5 0.7 0.9 0.1 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.