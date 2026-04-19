Luke la main chaude

Contrairement à Paul Newman, Luke Kennard n’a pas « la main froide », mais la main chaude. Et même bouillante ! Depuis des années, les Lakers étaient à la recherche d’un shooteur pour épauler LeBron James, et ils auront donc attendu février 2026 pour ramener le meilleur du genre, débarqué des Hawks dans un échange discret.

L’ancienne gâchette des Grizzlies et des Pistons s’est très vite intégrée dans le collectif, et après avoir été le héros de la victoire à Orlando, le voilà qui signe son record en playoffs avec 27 points dans le Game 1 face aux Rockets. Le tout à 5 sur 5 à 3-points !

« Il a été très agressif au tir, notamment à 3-points. Il a joué un excellent match. Il a su enchaîner les actions, attaquer les espaces, aller dans la raquette, ce qui crée un effet boule de neige pour l’équipe » souligne JJ Redick, dont la filiation avec Kennard est un point fort.

Pas qu’un shooteur

Pour l’intéressé, les absences de Luka Doncic et Austin Reaves lui offrent la possibilité de montrer ses qualités de créateur. Déjà en fin de saison régulière, on l’avait vu diriger le jeu au relais de LeBron James, et c’est un aspect de son jeu sous-estimé.

« Franchement, les matchs précédents m’ont permis de trouver du rythme dans ce rôle. Ça m’a donné confiance pour les playoffs, pour en faire plus tout en restant contrôlé et posé » répond-il à propos de ce rôle de meneur titulaire. « Ce soir, c’était pareil, les tirs sont simplement rentrés. Mon objectif reste d’organiser l’équipe et de prendre les meilleurs tirs possibles tout en restant agressif. »

Gaucher exclusif, Luke Kennard a aussi prouvé qu’il n’était pas manchot avec une superbe finition main droite en premier quart-temps. C’est ce que retient LeBron James.

« C’est précieux d’être à l’aise avec les deux mains. En allant sur ce côté-là et en finissant main droite avec un tir haut sur la planche, c’était vraiment impressionnant de sa part. Une défense ne peut jamais se focaliser sur une seule main dans ce cas-là, et ça la maintient constamment en déséquilibre » souligne le patron des Lakers.

Luke Kennard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DET 73 20:02 44.3 41.5 85.5 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.6 0.9 0.2 7.6 2018-19 DET 63 22:49 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 1.5 0.4 0.9 0.2 9.7 2019-20 DET 28 32:56 44.2 39.9 89.3 0.3 3.2 3.5 4.1 2.3 0.4 1.5 0.2 15.8 2020-21 LAC 63 19:33 47.6 44.6 83.9 0.2 2.3 2.6 1.7 1.4 0.4 0.8 0.1 8.3 2021-22 LAC 70 27:25 44.9 44.9 89.6 0.3 3.0 3.3 2.1 1.4 0.6 0.9 0.1 11.9 2022-23 LAC 35 20:43 46.4 44.7 95.0 0.2 2.2 2.4 1.1 1.3 0.5 0.9 0.1 7.8 2022-23 MEM 24 24:35 52.6 54.0 94.7 0.4 2.8 3.1 2.3 1.5 0.5 0.7 0.0 11.3 2023-24 MEM 39 25:37 44.8 45.0 88.9 0.3 2.6 2.9 3.5 1.0 0.5 1.4 0.1 11.0 2024-25 MEM 65 22:39 47.8 43.3 89.5 0.6 2.2 2.8 3.3 0.9 0.8 1.1 0.1 8.9 2025-26 ATL 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 1.2 0.7 0.7 0.1 7.9 2025-26 LAL 32 23:02 52.7 44.8 91.2 0.4 2.2 2.6 2.4 1.5 0.7 0.9 0.1 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.