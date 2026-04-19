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LeBron James et Luke Kennard repoussent les Rockets

Publié le 19/04/2026 à 6:40 Twitter Facebook

NBA – Sans Kevin Durant, les Rockets n’ont pas trouvé les solutions pour répondre à un LeBron James proche du triple-double, et surtout un Luke Kennard en mode record.

luke kennard lakersPrivés de Kevin Durant, blessé au genou, les Rockets ne profitent pas des absences de Luka Doncic et Austin Reaves, et ils s’inclinent 107-98 face aux Lakers de l’inattendu duo de choc, LeBron-Kennard.

Une première perte de balle des Lakers permet à Josh Okogie d’ouvrir le score sur des lancers-francs. Mais cette erreur reste sans conséquence. Rapidement, les Lakers prennent le contrôle grâce à une excellente adresse (8 tirs réussis sur leurs 10 premières tentatives). Rui Hachimura, Deandre Ayton au alley-oop et LeBron James lancent bien l’équipe, tandis que Luke Kennard s’illustre déjà. Profitant de la percussion de LeBron James pour se trouver seul à 3-points, il termine le premier quart-temps avec 11 points, alors que LeBron distribue déjà 8 passes décisives, un record personnel en playoffs sur un quart-temps. Les Lakers mènent alors de 4 points (33-29).

Dans le deuxième quart-temps, Los Angeles creuse légèrement l’écart (jusqu’à +8), toujours porté par l’efficacité de Hachimura et Ayton, irréprochables au tir et symboles d’une attaque équilibrée. Cependant, les Lakers se relâchent en fin de période : pertes de balle, jeu plus brouillon et fautes permettent à Houston de revenir. À la pause, l’avance des Lakers n’est plus que de deux points (50-48).

Une défense efficace

Au retour des vestiaires, les Rockets démarrent fort : Reed Sheppard inscrit un tir primé pour redonner l’avantage à Houston. Mais les Lakers reprennent rapidement la main. Jabari Smith Jr. maintient les siens dans le match, mais Los Angeles hausse le ton défensivement et enchaîne un 8-0. Malgré une adresse moyenne aux lancers-francs, les Lakers contrôlent la fin du troisième quart-temps et prennent 9 points d’avance (75-66).

Dans le dernier quart-temps, Los Angeles fait définitivement la différence. Kennard enchaîne les tirs primés, bien épaulé par LeBron. L’écart monte jusqu’à +16. Houston tente de réagir, notamment par Alperen Şengün et Tari Eason, mais ne parvient jamais à revenir à portée. Un panier avec faute d’Ayton en fin de match scelle la victoire : 107-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Kennard en facteur X. «Steal» de la trade deadline, Luke Kennard signe son record en carrière en playoffs avec 27 points à 100% à 3-points ! Auteur d’une superbe entame, il assomme les Rockets dans le dernier quart-temps avec deux paniers primés, coup sur coup.

Equilibre. Les Lakers ont trouvé la bonne formule pour compenser l’absence du tandem Reaves-Doncic. L’attaque alterne mieux jeu intérieur – jeu extérieur avec une belle adresse (60%), et la présence de Marcus Smart se ressent immédiatement en défense.

Jeu placé. Les Rockets n’ont pas réussi à développeur du jeu rapide, et malgré une grosse domination au rebond (22 rebonds offensifs !), ils n’ont pas réussi à faire la différence sur demi-terrain. Fred VanVleet et Kevin Durant absents, il manque un joueur capable de faire la décision au large.

Los Angeles Lakers / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luke Kennard 38 9/13 5/5 4/6 0 4 4 3 1 0 3 0 7 27 25
LeBron James 38 9/15 1/2 0/2 0 8 8 13 3 2 2 1 11 19 33
Deandre Ayton 35 8/10 0/0 3/3 3 8 11 2 1 0 3 1 7 19 28
Marcus Smart 34 5/12 1/5 4/8 0 2 2 8 4 1 5 2 -5 15 12
Rui Hachimura 42 6/10 2/4 0/0 0 2 2 0 3 3 2 2 7 14 15
Jake LaRavia 18 1/3 0/1 4/4 0 2 2 3 2 1 1 1 9 6 10
Jaxson Hayes 13 1/1 0/0 2/3 0 1 1 0 4 0 1 1 2 4 4
Jarred Vanderbilt 18 1/2 1/2 0/0 0 5 5 0 5 0 0 0 4 3 7
Bronny James 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 -1
Total 40/66 10/19 17/26 3 32 35 29 25 7 18 8 107
Houston Rockets / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Alperen Sengun 36 6/19 0/2 7/9 4 4 8 6 5 2 3 1 -2 19 18
Amen Thompson 43 7/18 0/1 3/6 4 3 7 7 4 2 2 1 0 17 18
Reed Sheppard 36 6/20 5/14 0/0 0 1 1 8 2 1 4 1 -7 17 10
Jabari Smith Jr. 43 5/14 3/9 3/5 5 7 12 0 1 2 1 0 -7 16 18
Josh Okogie 26 2/4 1/2 2/2 0 0 0 1 2 2 0 0 -10 7 8
Tari Eason 24 7/7 2/2 0/1 3 7 10 2 4 3 1 0 -6 16 29
Jae'Sean Tate 10 1/5 0/1 2/2 4 0 4 0 2 1 0 0 -5 4 5
Clint Capela 11 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 -7 2 2
Aaron Holiday 11 0/4 0/2 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -1 0 -5
Total 35/93 11/33 17/25 21 23 44 24 22 13 13 3 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK113
ATL102
CLE126
TOR113
DEN116
MIN105
LAL107
HOU98

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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