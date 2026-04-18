Une petite alerte au genou pour Kevin Durant

Alors que les Lakers seront privés de Luka Doncic et Austin Reaves, les Rockets devront-ils composer sans Kevin Durant pour leur premier tour ? On n’en est pas encore là, mais le voilà en tout cas annoncé « questionable » (incertain) pour le Game 1 de la série entre les Texans et les Californiens, prévu ce samedi (02h30).

D’après ESPN, « KD » s’est blessé cette semaine à l’entraînement et il souffrirait donc d’une contusion au genou droit. Dans les rangs de Houston, on se montrerait néanmoins optimiste quant à la suite, puisque cela ne devrait pas être un trop gros problème à gérer dans les prochains jours.

Il faudra cependant surveiller cette petite alerte. Comme Kevin Durant reste sur une belle saison régulière (26 points, 5.5 rebonds, 4.8 passes), avec 78 apparitions sur les 82 des Rockets, ces derniers croisent évidemment les doigts pour qu’il ne soit pas diminué et/ou absent au pire moment possible.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.