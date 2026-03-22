Luke Kennard, l’improbable héros des Lakers

« Dès qu’il a tiré, on savait que c’était dedans »… « Quand j’ai vu qu’il était démarqué à 3-points, je savais que c’était dedans »… Quasiment avec les mêmes mots, JJ Redick et LeBron James partagent leur confiance absolue en Luke Kennard, auteur du panier de la victoire face aux Magic.

Discrète au moment de la « trade deadline », l’arrivée de Luke Kennard s’avère être une prise de choix pour les Lakers. L’équipe surfe sur une série de neuf succès de suite, et cette nuit, à Orlando, le meilleur shooteur de la NBA a donc arraché la victoire sur un tir à la dernière seconde.

« C’était une super exécution de notre part. Sur l’action précédente, on pensait avoir subi une faute, mais peu importe. On a relancé, on a exécuté un système, essayé d’amener LeBron près du cercle. Deux défenseurs sont allés sur lui, Smart a fait une bonne lecture, et j’ai pu mettre le tir » raconte le héros de la soirée.

Un shooteur ne perd jamais confiance

C’est l’assistant Gary Saint-Jean qui avait dessiné ce système sur remise en jeu ligne de fond, et Luke Kennard en détaille les secrets. « J’étais surtout là comme leurre pour poser un écran puis m’écarter. Mais quand deux défenseurs sont allés sur LeBron, j’ai su que j’étais complètement ouvert. Smart a fait une bonne lecture et j’ai pu marquer » poursuit Luke Kennard.

C’est un tir qui lui fait le plus grand bien car il traversait une petite crise au niveau du tir : 23% depuis cinq rencontres à 3-points. Un bilan qui fait tache quand on est le meilleur de la NBA dans cet exercice.

« J’ai traversé une période difficile récemment avec mon tir, ça ne rentrait pas comme je le voulais. Mais ça arrive, ça fait partie du jeu, et la saison est longue » rappelle-t-il, en bord de terrain. « Il faut prendre les choses jour après jour, et c’est ce que je fais… On est sur une longue tournée à l’extérieur. On a joué de très bons matchs jusqu’ici. Remporter une victoire aussi courageuse, et avoir un impact comme ça pour aider l’équipe à gagner, ça compte énormément. Et maintenant… je suis prêt à aller la célébrer ! »

… ! LUKE KENNARD LIBÈRE LES LAKERS À ORLANDO.pic.twitter.com/vgtppTsI3D — Basket USA (@basketusa) March 22, 2026

Luke Kennard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DET 73 20:02 44.3 41.5 85.5 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.6 0.9 0.2 7.6 2018-19 DET 63 22:49 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 1.5 0.4 0.9 0.2 9.7 2019-20 DET 28 32:56 44.2 39.9 89.3 0.3 3.2 3.5 4.1 2.3 0.4 1.5 0.2 15.8 2020-21 LAC 63 19:33 47.6 44.6 83.9 0.2 2.3 2.6 1.7 1.4 0.4 0.8 0.1 8.3 2021-22 LAC 70 27:25 44.9 44.9 89.6 0.3 3.0 3.3 2.1 1.4 0.6 0.9 0.1 11.9 2022-23 LAC 35 20:43 46.4 44.7 95.0 0.2 2.2 2.4 1.1 1.3 0.5 0.9 0.1 7.8 2022-23 MEM 24 24:35 52.6 54.0 94.7 0.4 2.8 3.1 2.3 1.5 0.5 0.7 0.0 11.3 2023-24 MEM 39 25:37 44.8 45.0 88.9 0.3 2.6 2.9 3.5 1.0 0.5 1.4 0.1 11.0 2024-25 MEM 65 22:39 47.8 43.3 89.5 0.6 2.2 2.8 3.3 0.9 0.8 1.1 0.1 8.9 2025-26 ATL 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 1.2 0.7 0.7 0.1 7.9 2025-26 LAL 20 21:27 55.7 44.3 92.3 0.4 1.8 2.2 1.8 1.5 0.6 0.9 0.2 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.