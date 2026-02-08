LeBron James : « Luke Kennard a vraiment été excellent »

Les Lakers n’ont pas fait de folie lors de la « trade deadline », et la direction a choisi d’effectuer une petite retouche avec la venue de Luke Kennard en lieu et place de Gabe Vincent. Cela faisait des années que LeBron James réclamait l’arrivée d’un vrai shooteur, et ses dirigeants lui ont donc ramené l’un des meilleurs de sa génération : 44% à 3-points en carrière !

Pour sa première sous ses nouvelles couleurs, Luke Kennard a fait du Luke Kennard avec 10 points, 2 rebonds, 2 passes en 26 minutes à 4 sur 7 aux tirs. De quoi satisfaire LeBron James.

« Il a été excellent. Vraiment. Son playmaking a été très bon » estime le quadragénaire des Lakers. « Quand ils l’ont empêché de tirer à 3-points et qu’il est allé dans la raquette, il a su ressortir le ballon pour offrir de bons tirs ouverts à ses coéquipiers. Le tir à 3-points qu’il met après un temps mort, dans le coin, c’est un gros shoot. C’est un joueur solide, et on a besoin de lui. »

Des points communs avec son coach

Sorti de Duke comme Luke Kennard, JJ Redick a ironisé sur leur parcours étudiant, avant de dire tout le bien qu’il pensait de sa recrue, passée comme lui par les Clippers.

« On voit sa capacité à lire le jeu et à créer des actions. Ce n’est pas un joueur à qui tu donnes le ballon en iso pour qu’il fasse plier la défense tout seul, mais c’est un basketteur intelligent, qui sait jouer et faire les bonnes lectures »apprécie JJ Redick. « Sa mentalité du « 0,5 seconde » fait qu’il n’a pas toujours la passe décisive, mais en général il provoque la défense, feinte le tir, puis renverse le ballon, et ça débouche sur quelque chose de positif. Pour un premier match avec nous, en étant arrivé seulement hier, c’était vraiment très bien. »

Très satisfait de sa première, Luke Kennard a répondu à une question sur cette filiation avec Duke. La méthode Redick, au niveau de la vidéo, se rapproche beaucoup de ce qu’il avait connu avec les Blue Devils.

« Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu dois apprendre énormément de choses : de nouveaux systèmes, de nouvelles personnes, comment les gars jouent, les systèmes offensifs et les couvertures défensives… Depuis l’époque de Duke, regarder la vidéo a toujours été important. Et pour moi, ça l’a été toute ma carrière et ça fait neuf ans maintenant. Ça joue un rôle énorme. J’ai beaucoup étudié aujourd’hui : les annonces de systèmes, les couvertures défensives… Il y a encore des choses que je dois intégrer. JJ m’a bien guidé, LeBron aussi, et Austin pareil. C’est bien d’avoir des gars qui t’aident et qui te font confiance pour être au bon endroit. »

Luke Kennard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DET 73 20:02 44.3 41.5 85.5 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.6 0.9 0.2 7.6 2018-19 DET 63 22:49 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 1.5 0.4 0.9 0.2 9.7 2019-20 DET 28 32:56 44.2 39.9 89.3 0.3 3.2 3.5 4.1 2.3 0.4 1.5 0.2 15.8 2020-21 LAC 63 19:33 47.6 44.6 83.9 0.2 2.3 2.6 1.7 1.4 0.4 0.8 0.1 8.3 2021-22 LAC 70 27:25 44.9 44.9 89.6 0.3 3.0 3.3 2.1 1.4 0.6 0.9 0.1 11.9 2022-23 LAC 35 20:43 46.4 44.7 95.0 0.2 2.2 2.4 1.1 1.3 0.5 0.9 0.1 7.8 2022-23 MEM 24 24:35 52.6 54.0 94.7 0.4 2.8 3.1 2.3 1.5 0.5 0.7 0.0 11.3 2023-24 MEM 39 25:37 44.8 45.0 88.9 0.3 2.6 2.9 3.5 1.0 0.5 1.4 0.1 11.0 2024-25 MEM 65 22:39 47.8 43.3 89.5 0.6 2.2 2.8 3.3 0.9 0.8 1.1 0.1 8.9 2025-26 ATL 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 1.2 0.7 0.7 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.