Pour 73 millions de dollars, Dillon Brooks prolonge aux Suns jusqu’en 2030

Les Suns verrouillent l’un des piliers de leur renouveau. Selon ESPN, Dillon Brooks a signé une prolongation de contrat de trois ans et 73 millions de dollars, qui le lie désormais à Phoenix jusqu’à la fin de la saison 2029/30. Une récompense logique pour l’ailier de 30 ans, auteur de la meilleure saison de sa carrière.

Arrivé l’été dernier en provenance des Rockets dans le cadre du transfert de Kevin Durant, Brooks s’est rapidement imposé comme l’un des leaders de la nouvelle identité insufflée par l’entraîneur Jordan Ott, au point de tourner à 20.2 points de moyenne pour mener les Suns jusqu’en playoffs.

Après avoir 18 matchs après une fracture de la main gauche en février, le turbulent ailier canadien est revenu juste avant les playoffs, et il a même terminé meilleur marqueur des Suns avec 26 points de moyenne lors du premier tour, malgré le sweep subi face au Thunder.

Phoenix mise sur la stabilité

Au-delà de son apport offensif, Brooks a surtout transformé le visage défensif de Phoenix. Réputé pour son agressivité et son intensité, il est chargé de défendre chaque soir sur le meilleur extérieur adverse. Sous son impulsion, les Suns sont ainsi passés de la 27e à la 9e défense de la NBA en un an, un bond largement attribué à son impact des deux côtés du terrain. A titre personnel, ce même Brooks reste le roi de la faute technique, et il a été suspendu une rencontre pour avoir dépassé le quota autorisé…

Cette prolongation confirme également la volonté du propriétaire Mat Ishbia de conserver intact le noyau de son équipe. Dès le mois de janvier, lorsque des rumeurs évoquaient un échange avec les Lakers autour d’Austin Reaves, Ishbia avait été catégorique sur les réseaux sociaux : « Ne perdez pas votre temps à appeler. Dillon ne partira nulle part. »

Outre Brooks, Phoenix a ainsi prolongé Collin Gillespie, Mark Williams et Jordan Goodwin, tout en recrutant Miles Bridges et Luke Kennard cet été.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 56 30:24 43.5 34.4 84.2 0.8 2.9 3.6 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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