Dillon Brooks bien présent pour ses retrouvailles avec Houston

Bonne nouvelle pour les Suns, bien partis pour terminer 7e de la conférence Ouest (43 victoires – 35 défaites), mais pas encore assurés de l’être, puisque la NBA a décidé de revenir sur la dernière faute technique de Dillon Brooks.

Dimanche après-midi à Chicago, le joueur de Phoenix s’était ainsi chauffé avec Mac McClung dans le quatrième quart-temps et les arbitres avaient alors sifflé une technique à chacun. Comme il s’agissait, déjà, de la 18e du Canadien cette saison, il aurait donc dû être suspendu pour la réception de Houston, mardi soir.

Finalement, la NBA a annulé les fautes techniques des deux joueurs et Dillon Brooks, toujours leader de la ligue dans ce domaine avec 17, ne manquera donc pas ses retrouvailles avec les Rockets, où il a évolué entre 2023 et 2025.

Positif pour les Suns, mais surtout pour le principal intéressé, qui a besoin de reprendre le rythme car il revient tout juste de sa fracture de la main gauche.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 53 30:27 43.7 34.6 85.8 0.8 2.9 3.6 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.