Dillon Brooks revient dans la dernière ligne droite

Le 21 février, dans une rencontre face au Magic, Dillon Brooks s’était fracturé la main gauche. Il en avait pour quatre à six semaines à l’infirmerie et, plus de cinq semaines après sa blessure, il est de retour. Il devrait, en effet, revenir ce lundi soir contre Orlando justement, pour boucler la boucle et après 18 matchs d’absence, d’après les informations de The Arizona Republic.

« Je suis impatient pour lui. Je sais que ça le tue de ne pas être sur le parquet », réagit Devin Booker. « Il est super prêt », ajoute Jalen Green.

Ce retour arrive au bon moment pour l’ancien de Memphis et Houston, qui va pouvoir retrouver du rythme pendant une dizaine de jours avant le « play-in », et pour son équipe bien sûr.

« Personne ne prévoit jamais de manquer autant de matches. Même après sa blessure, il bossait à l’entraînement, avec une seule main. C’était fou à observer », commente d’ailleurs Jalen Green. « Il apporte de l’énergie, de l’intensité au groupe », précise Collin Gillespie. « Il soulage l’attaque aussi, en enlevant de la pression car il peut marquer. On est impatient de le revoir enfin. »

C’est aussi une bonne nouvelle pour Jordan Ott, qui n’a pas encore pu aligner sur la longueur son trio Booker – Green – Brooks, limité à 41 minutes en cinq matches. De plus, Grayson Allen devrait aussi revenir contre le Magic, et Mark Williams dans les prochains jours. « Le plus important, c’est d’être en bonne santé », confirme le coach.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 50 30:36 44.0 34.3 85.6 0.8 2.9 3.7 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.