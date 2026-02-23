Matchs
Dillon Brooks à l’infirmerie pour quatre à six semaines

Victime d’une fracture de la main gauche samedi face au Magic, Dillon Brooks va manquer entre 4 et 6 semaines. Un nouveau coup dur pour des Suns déjà diminués, en pleine dernière ligne droite à l’Ouest.

Dillon BrooksPhoenix va devoir encaisser une très mauvaise nouvelle. Selon Shams Charania, d’ESPN, Dillon Brooks sera ainsi absent 4 à 6 semaines après s’être cassé la main gauche lors de la victoire en double prolongation contre Orlando.

Le Canadien n’avait joué que quelques minutes avant de quitter définitivement ses coéquipiers. Les Suns avaient par la suite confirmé une fracture de la main gauche, sans calendrier précis, évoquant des examens complémentaires…

La durée d’indisponibilité est désormais connue, et elle tombe au pire moment pour une équipe de Phoenix en quête de stabilité avant les playoffs. Cette blessure prive Jordan Ott d’un joueur majeur de sa rotation, auteur de la meilleure saison de sa carrière avec plus de 20 points de moyenne, tout en conservant son impact défensif et son agressivité habituelle. Dillon Brooks s’était ainsi imposé comme le baromètre de l’intensité des Suns.

Et le timing est cruel pour Phoenix (33-25), déjà privé de Devin Booker au moins une semaine. Dans une conférence Ouest très dense, l’absence de Dillon Brooks pourrait ainsi coûter cher dans la course au Top 6.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0
2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5
2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2
2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2
2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4
2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3
2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7
2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0
2025-26 PHO 50 30:36 44.0 34.3 85.6 0.8 2.9 3.7 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
