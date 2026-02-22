Dillon Brooks et Jordan Goodwin rejoignent Devin Booker à l’infirmerie

Les Suns ont vécu un véritable ascenseur émotionnel lors de ce succès en double prolongation face au Magic. Avant la rencontre, la franchise de l’Arizona avait ainsi annoncé que Devin Booker manquerait une semaine de compétition à cause d’une blessure à la hanche.

La star de Phoenix est rapidement rejointe par Dillon Brooks. Sept minutes après l’entre-deux contre Orlando, l’ailier a quitté le parquet, touché à la main gauche, et n’est plus revenu en jeu.

Après la rencontre, on a appris que l’ancien des Rockets souffrait d’une fracture de la main gauche ! Dillon Brooks doit passer des examens ce dimanche afin de déterminer la durée exacte de son indisponibilité.

« Je ne veux jamais voir quelqu’un se blesser, surtout quand il s’agit d’une fracture. Mais c’est mon gars, donc je vais lui remonter le moral » assure Jalen Green. « On avait besoin de lui ce soir, il nous a manqué. »

« On ne pouvait pas s’apitoyer sur notre sort »

En plus de Booker et de Brooks, les Suns pourraient également perdre Jordan Goodwin. L’entraîneur de Phoenix, Jordan Ott, a indiqué que son meneur/arrière avait été touché au mollet et qu’il devait passer une IRM ce dimanche pour évaluer la gravité de cette blessure potentielle.

« Ça nous arrive lors de la deuxième rencontre d’un back-to-back », souligne Jordan Ott. « Nous en avons parlé à la mi-temps : on ne pouvait pas s’apitoyer sur notre sort. Le Magic allait continuer d’essayer de gagner, et nous aussi. On ne pouvait compter que sur nous-mêmes pour trouver une solution. »

La solution est d’abord venue de Grayson Allen, auteur de 27 points. Il a été épaulé par Jalen Green, qui a su faire oublier son 6/26 au tir en inscrivant un tir à 3-points au buzzer pour offrir la victoire à Phoenix.