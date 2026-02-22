Matchs
NBA
Matchs
NBA

Dillon Brooks et Jordan Goodwin rejoignent Devin Booker à l’infirmerie

Publié le 22/02/2026 à 7:54 Twitter Facebook

NBA – L’infirmerie des Suns s’est de nouveau remplie ce dimanche avec les blessures de Dillon Brooks et de Jordan Goodwin pour accompagner Devin Booker, déjà touché à la hanche.

Dillon BrooksLes Suns ont vécu un véritable ascenseur émotionnel lors de ce succès en double prolongation face au Magic. Avant la rencontre, la franchise de l’Arizona avait ainsi annoncé que Devin Booker manquerait une semaine de compétition à cause d’une blessure à la hanche.

La star de Phoenix est rapidement rejointe par Dillon Brooks. Sept minutes après l’entre-deux contre Orlando, l’ailier a quitté le parquet, touché à la main gauche, et n’est plus revenu en jeu.

Après la rencontre, on a appris que l’ancien des Rockets souffrait d’une fracture de la main gauche ! Dillon Brooks doit passer des examens ce dimanche afin de déterminer la durée exacte de son indisponibilité.

« Je ne veux jamais voir quelqu’un se blesser, surtout quand il s’agit d’une fracture. Mais c’est mon gars, donc je vais lui remonter le moral » assure Jalen Green. « On avait besoin de lui ce soir, il nous a manqué. »

« On ne pouvait pas s’apitoyer sur notre sort »

En plus de Booker et de Brooks, les Suns pourraient également perdre Jordan Goodwin. L’entraîneur de Phoenix, Jordan Ott, a indiqué que son meneur/arrière avait été touché au mollet et qu’il devait passer une IRM ce dimanche pour évaluer la gravité de cette blessure potentielle.

« Ça nous arrive lors de la deuxième rencontre d’un back-to-back », souligne Jordan Ott. « Nous en avons parlé à la mi-temps : on ne pouvait pas s’apitoyer sur notre sort. Le Magic allait continuer d’essayer de gagner, et nous aussi. On ne pouvait compter que sur nous-mêmes pour trouver une solution. »

La solution est d’abord venue de Grayson Allen, auteur de 27 points. Il a été épaulé par Jalen Green, qui a su faire oublier son 6/26 au tir en inscrivant un tir à 3-points au buzzer pour offrir la victoire à Phoenix.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Devin Booker 44 33:20 45.4 30.8 86.1 0.8 3.1 3.9 6.1 3.3 0.9 0.3 2.7 24.7
Dillon Brooks 49 31:05 44.1 34.3 85.6 0.8 2.9 3.7 1.8 1.8 1.1 0.2 3.4 21.2
Grayson Allen 35 30:15 41.8 36.9 84.2 0.7 2.3 3.0 4.0 1.7 1.4 0.3 2.3 17.0
Collin Gillespie 55 28:19 43.0 42.0 84.6 1.0 3.1 4.1 4.7 1.6 1.4 0.2 1.6 13.2
Jalen Green 8 16:38 42.7 37.0 84.6 0.3 2.0 2.3 2.3 1.6 0.8 0.0 0.6 13.0
Mark Williams 51 24:00 65.4 100.0 76.9 3.1 5.0 8.1 1.1 1.0 1.0 0.9 2.2 12.1
Royce O'neale 56 29:17 42.3 40.5 67.9 0.8 4.1 4.9 2.9 1.5 1.2 0.3 2.3 10.3
Jordan Goodwin 53 22:18 40.3 34.9 70.7 1.9 2.8 4.7 2.3 1.0 1.5 0.2 1.8 8.8
Jamaree Bouyea 29 15:43 50.0 34.5 72.7 0.5 1.5 2.0 1.8 0.7 0.7 0.4 0.8 6.9
Ryan Dunn 49 19:29 43.8 32.0 58.8 1.4 2.6 4.1 1.5 0.9 0.9 0.4 2.1 5.9
Oso Ighodaro 56 19:59 63.1 0.0 49.3 1.5 3.0 4.5 1.9 1.2 0.9 0.6 2.5 5.6
Amir Coffey 3 15:00 41.7 28.6 75.0 0.7 1.7 2.3 1.3 0.3 0.3 0.0 2.0 5.0
Koby Brea 3 5:20 60.0 50.0 100.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
Nick Richards 28 9:04 49.3 0 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 0.9 0.1 0.5 1.4 3.2
Rasheer Fleming 31 7:08 34.9 25.0 72.7 0.7 0.6 1.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.7 2.6
Isaiah Livers 30 10:08 41.5 33.3 70.0 0.6 1.3 1.9 0.7 0.4 0.4 0.3 0.9 2.1
Khaman Maluach 24 4:48 43.3 0.0 90.0 0.5 0.8 1.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.8 1.5
Nigel Hayes-davis 27 7:13 32.6 12.5 50.0 0.4 0.8 1.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.6 1.3

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Phoenix Suns en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes