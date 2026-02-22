Jalen Green libère les Suns au buzzer de la deuxième prolongation

Deuxième arrêt dans ce »road trip« de quatre matchs à l’Ouest pour le Magic qui allait défier des Suns en difficulté récemment, à l’image de leur série de quatre défaites en cinq matchs. Sans Devin Booker touché à la hanche, Phoenix concède un 6-0 pour ouvrir la rencontre avant que Dillon Brooks n’ouvre le compteur de son équipe avec un tir lointain. Après seulement sept minutes de jeu, l’ailier sort, touché à la main, et ne rejouera plus de la partie. Après la rencontre,on apprendra que Dillon Brooks souffre d’une fracture de la main gauche !

Sans lui, Phoenix tient tout de même tête au Magic et n’est menée que de quatre points malgré un immense Desmond Bane (34 points, 12/18 au tir) auteur d’un 5/5 au tir au terme de ce premier acte (25-21). Phoenix finit par prendre son premier avantage du match grâce à un panier primé de Collin Gillespie, mais cela ne dure pas. Dans la foulée, Jalen Green (16 points, 6/26 au tir, 2/11 à 3-points) commet une faute sur un tir à 3-points de Desmond Bane et l’ancien de Memphis réalise un 3/3 sur la ligne. Le Magic creuse un nouvel écart grâce à Jevon Carter et Paolo Banchero (51-39).

Jalen Green adroit au meilleur moment

S’ils accusent un retard de huit points à la mi-temps, les joueurs de Jordan Ott débutent la seconde période avec un 14-3 conclu par Jalen Green qui donne l’avantage aux locaux (57-54). Pendant tout le troisième quart-temps, les deux équipes restent au coude à coude. Dans la dernière minute de celui-ci, Moritz Wagner se montre avec un 2+1 et un panier primé, mais Jordan Goodwin lui répond avec un tir lointain au buzzer (77-73). Ce même Jordan Goodwin permet à Phoenix de prendre onze points d’avance, ce qui est alors le plus gros écart du match (91-82).

Cependant, Orlando ne rend pas les armes et compte sur les nombreuses maladresses de Jalen Green pour égaliser à 30 secondes du terme. Aucune des deux équipes n’arrive à prendre l’avantage et le match part en prolongation. Si Wendell Carter Jr. donne l’avantage au Magic sur un »and one”, Grayson Allen (27 points, 7 rebonds) permet à Phoenix de ne pas être distancé. Au terme d’une dernière minute où ni le Magic ni les Suns n’arrivent à marquer, la rencontre part pour une seconde prolongation.

Une deuxième période supplémentaire où Phoenix domine rapidement les débats grâce au duo Grayson Allen / Jalen Green. À 30 secondes de la fin du match, Orlando compte trois points de retard. Jonathan Isaac réalise un 0/2 aux lancers-francs, mais Jevon Carter rattrape la maladresse de son intérieur avec un tir primé qui remet les deux équipes à égalité avec une seconde à jouer.

La dernière possession atterrit dans les mains de Jalen Green. Alors qu’il a été en difficulté toute la rencontre à l’image de son 6/26 au tir, l’ancien des Rockets s’élève à 3-points pour libérer Phoenix et offrir la victoire aux Suns (113-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Green n’a jamais douté. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, Jalen Green avait eu l’occasion à de nombreuses reprises d’offrir la victoire à Phoenix, mais il n’avait jamais trouvé de la réussite. Discret dans la première prolongation, il est décisif dans la deuxième. Il inscrit sept points dont ce tir au buzzer pour permettre aux Suns de s’imposer malgré la perte de Dillon Brooks en début de match.

– Fracture de la main pour Dillon Brooks. C’est la mauvaise nouvelle de la soirée pour Phoenix. Avant la rencontre, la franchise de l’Arizona avait déjà annoncé que Devin Booker manquerait une semaine de compétition à cause d’une blessure à la hanche. Dans la foulée de ce pépin, c’est Dillon Brooks qui a été contraint de quitter les siens seulement sept minutes après le coup d’envoi. Victime d’une fracture de la main gauche, le coéquipier de Jalen Green passera des examens ce dimanche pour déterminer la durée exacte de son indisponibilité.

– Desmond Bane et Paolo Banchero n’ont pas suffi. Avec le duo Devin Booker – Dillon Brooks sur la touche, Orlando avait un boulevard pour s’imposer. Desmond Bane s’est employé en début de match en réussissant ses cinq premiers tirs et finit la partie avec 34 unités, mais il ne pourra être sur le parquet pour les dernières minutes puisqu’il a été exclu pour six fautes. À côté de lui, Paolo Banchero s’est employé avec 26 points et 14 rebonds, mais son 11/28 au tir a coûté cher aux Floridiens surtout en prolongation où l’ailier-fort a multiplié les tirs ratés et les ballons perdus.

