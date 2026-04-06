Dillon Brooks retrouve du rythme dans le “money-time”

Il aura fallu une mi-temps à Dillon Brooks pour se mettre en route. À la pause, l’ailier des Suns n’avait pas inscrit le moindre point. Juste après le passage aux vestiaires, l’ancien des Rockets inscrit ses premiers points sur lancers-francs puis il brille à la distribution. Après quelques nouvelles tentatives infructueuses, Dillon Brooks réussit enfin son premier tir de la soirée avec un «fadeaway» pris face à Patrick Williams.

«Je continue de chercher mes spots et de retrouver du rythme», souligne Dillon Brooks qui n’a joué que trois matchs depuis sa fracture de la main. «Les ‘fadeaway’ ne tombent pas comme je le voudrais, mais il nous reste encore quatre matchs à jouer et j’essaie de peser sur le jeu à chaque fois que je rentre sur le terrain.»

Important des deux côtés du terrain

Justement, Dillon Brooks va être décisif dans le «money-time», mais avant il prend sa 18e faute technique de la saison au début du quatrième quart-temps et sera suspendu pour la réception des Rockets à moins que cette décision ne soit annulée. À trois minutes du terme, il réussit un tir à mi-distance face à Mac McClung avant d’être trouvé par Jalen Green à 3-points pour donner six points d’avance à son équipe. Ses deux actions sont le point de départ d’un 11-2 qui va permettre aux Suns de s’imposer 120 à 110.

«Il a été très important», félicite Jordan Ott. «En première mi-temps, il n’arrivait pas à trouver son rythme. Dans le quatrième quart-temps, il a commencé à être en jambes et nous l’avons davantage trouvé. Nous avons manqué quelques tentatives, mais il a réussi à se créer des tirs et ses actions défensives ont été importantes comme d’habitude.»

Si Dillon Brooks a trouvé de la réussite au meilleur moment, il a également pesé en défense. Après son dernier tir à 3-points, Leonard Miller tente de calmer l’incendie. Le joueur des Bulls se manque une première fois, mais il arrive à prendre son propre rebond. Alors qu’il tente de remonter, il est contré par Dillon Brooks. En 33 minutes, le joueur des Suns termine avec 15 points, 4 rebonds et 3 passes.

«Nous avons réussi à trouver le rythme», souligne Jordan Ott. «Ils n’avaient aucun joueur dans la raquette et cela a mis notre défense dans une situation délicate. Je pense qu’au fil du temps, il a fallu redoubler d’efforts pour contenir son joueur.»

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 53 30:27 43.7 34.6 85.8 0.8 2.9 3.6 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.