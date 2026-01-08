Dillon Brooks apprécie la fermeté des Suns à l’approche de la « trade deadline »

« Ne vous donnez pas la peine d’appeler… Les Suns ne sont pas intéressés. Dillon ne va nulle part. » Mat Ishbia s’est montré sans équivoque sur X/Twitter, en partageant un extrait de NBACentral dans lequel DeMarcus Cousins défendait l’idée de monter un échange entre Dillon Brooks et Austin Reaves.

Pas question pour les Suns de se passer d’un joueur, obtenu cet été dans le cadre du transfert autour de Kevin Durant, qui contribue largement au beau parcours de l’équipe surprenante 7e à l’Ouest (22 victoires – 15 défaites). Toute proche des Lakers d’ailleurs (23 victoires – 12 défaites).

Une approche appréciée par le Canadien. « Il dit depuis un moment que c’est parti pour durer », assure-t-il, en amont de son match face à son ancienne équipe, les Grizzlies, en parlant du dirigeant.

« J’apprécie. Cela permet de garder les choses là où elles doivent être, c’est-à-dire sur le basket. Je ne vois même pas tout ce genre de trucs. C’est mon pote qui me l’a envoyé, mais je sais depuis le début que je ne vais nulle part », développe le joueur de 29 ans, auteur de 21 points (8/22 aux tirs) à Memphis.

La confiance du coach et du GM

21 points, c’est sa moyenne depuis le début de saison, sa meilleure en carrière. En l’absence de Jalen Green, l’autre contrepartie de l’échange avec les Rockets, il se comporte en véritable lieutenant de Devin Booker. Surtout, avec son intensité défensive et son côté grande gueule, il change la culture des Suns.

Après ce match, l’ailier explique son niveau actuel par trois facteurs. « Premièrement, j’ai travaillé sans relâche cet été. Deuxièmement, le coach a cru en moi. Il a dit qu’il allait me confier le ballon et me laisser faire le jeu. Troisièmement, le GM (Brian Gregory) m’a également fait confiance pour être un créateur. »

Interrogé sur le sujet, Jordan Ott, qui ne cesse de dire du bien de sa recrue, assurait ne pas suivre ce qu’il se disait sur les réseaux sociaux et que les Suns « ador[ent] » Dillon Brooks.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 30 31:00 46.1 33.8 83.8 0.7 2.5 3.1 1.7 3.5 1.2 2.0 0.1 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.