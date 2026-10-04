30 jours/30 équipes : Orlando Magic

Du changement dans la continuité. C’est la dynamique que va essayer d’impulser Orlando cette saison, avec un nouveau coach sur le banc à la tête d’un groupe quasiment inchangé.

Avec Jamahl Mosley, le Magic a réussi à se stabiliser dans le Top 8 à l’Est, sans parvenir à remporter ses trois dernières séries de playoffs. Malgré une saison plombée par les blessures, notamment celles d’Anthony Black (64 matchs idsputés), Jalen Suggs (57), Moritz Wagner et surtout Franz Wagner (36 et 34 matchs), la franchise floridienne a toutefois accroché la huitième place et les playoffs. Elle s’est même retrouvée à deux doigts de créer l’exploit en menant 3-1 face à Detroit, avant de perdre Franz Wagner sur blessure puis de s’incliner lors des trois matchs suivants. Comme un symbole…

Pour la saison à venir, ce sera donc à un coach rookie, Sean Sweeney, de faire passer cette équipe au niveau supérieur. Le Magic dispose en tout cas de suffisamment de qualités pour viser les portes du Top 4 d’une conférence Est qui s’est bonifiée cet été.

Le technicien arrive avec treize ans d’expérience en tant qu’assistant (Nets, Bucks, Pistons, Mavericks, Spurs) et une solide réputation d’as de la défense, qui n’est pas sans rappeler le profil de son prédécesseur. C’est un sacré défi pour une première saison comme coach principal, suffisamment passionnant pour le convaincre de quitter San Antonio et de se lancer pleinement dans cette nouvelle mission.

Nikola Vucevic, la touche finale ?

Orlando a les joueurs pour continuer de développer cette identité et n’a donc pratiquement rien touché. Sean Sweeney pourra encore s’appuyer sur des profils athlétiques comme Desmond Bane et Paolo Banchero, des guerriers comme Jalen Suggs, Wendell Carter Jr. ou Jonathan Isaac, des jeunes de talent comme Tristan Da Silva, Anthony Black, Jase Richardson, sans oublier le Français Noah Penda, et un leader en pleine ascension comme Franz Wagner pour orchestrer le tout.

Le retour de Nikola Vucevic pour compenser le départ de Moritz Wagner a été la seule véritable retouche réalisée cet été. L’international monténégrin pourrait beaucoup apporter au noyau dur floridien.

Par sa connaissance de la franchise, où il a passé près de neuf ans, de 2012 à 2021, son expérience de la ligue, son leadership en tant que joueur le plus âgé du vestiaire, mais aussi par son profil de poste 5 complet. Nikola Vucevic a encore de très bonnes mains et devrait offrir un profil complémentaire de Goga Bitadze et Wendell Carter Jr.

Le front-office du Magic a confiance en Sean Sweeney pour emmener cette équipe le plus haut possible. Ce sera à lui d’endosser rapidement ce nouveau costume de « head coach », de faire les bons ajustements et d’activer les bons leviers, notamment sur l’agressivité et la régularité, afin de tirer le maximum des qualités de son groupe. Et de croiser les doigts pour que ses joueurs majeurs restent épargnés par les blessures.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Nikola Vucevic

Prolongations / re-signatures : Jevon Carter, Jonathan Isaac, Jamal Cain

Départs : Moritz Wagner

LE JOUEUR À SUIVRE : FRANZ WAGNER

L’ailier allemand doit absolument reprendre sa marche en avant après une année galère à cause de blessures à la cheville et au mollet, qui auront eu raison de sa deuxième partie de saison et de ses playoffs. Son forfait à partir du Game 5 a saboté les chances du Magic de finir le travail contre Detroit au premier tour. Et si son mollet avait tenu ? Jusqu’où Orlando aurait-il pu aller ?

Cette saison à marcher sur des œufs aura au moins permis de confirmer à quel point Franz Wagner est important dans le dispositif d’Orlando. Par sa qualité de scoreur, mais aussi par son sens du jeu et sa capacité à créer des décalages et à fluidifier l’attaque, avec Desmond Bane et Paolo Banchero à ses côtés pour l’accompagner au scoring.

Il est le point d’équilibre de l’effectif de Sean Sweeney, qui sait qu’il pourra viser haut avec un Franz Wagner en pleine forme. En revanche, si l’Allemand venait à manquer encore beaucoup de matchs…

À 25 ans, le voilà déjà dans sa sixième saison NBA, avec un joli défi : conforter son statut de « franchise player ».

Moyenne d’âge : 26,22 ans

Masse salariale : 210 millions de dollars (6e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Sean Sweeney a pris sa mission à cœur dès le début de l’été afin de mettre ses cadres au diapason. Les leaders de l’équipe adhèrent à la gestion de leur nouveau coach et cela se ressent rapidement sur le terrain.

Orlando défend dur et parvient à mieux exploiter toutes les facettes de son collectif en attaque derrière le trio Bane – Banchero – Wagner. L’apport de Nikola Vucevic est une réussite et complète parfaitement le dispositif déjà en place. L’intérieur retrouve même une seconde jeunesse en s’approchant du double-double de moyenne.

Alors que la concurrence cale un peu au démarrage, le Magic se place rapidement dans le haut du classement. En bonne santé jusqu’au bout, le groupe trouve suffisamment de création et d’adresse extérieure autour de ses trois leaders pour terminer avec l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

C’est seulement là que se jugera réellement la réussite de cette saison pour la franchise floridienne, qui parvient enfin à passer le premier tour, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2010. L’ensemble est suffisamment satisfaisant pour continuer à construire autour de cette équipe, quitte à ajouter ensuite un meneur d’expérience.

LE PIRE SCÉNARIO

La mayonnaise a du mal à prendre entre le nouveau coach et ses joueurs. Les premiers couacs surviennent rapidement en début de saison et Sean Sweeney ne parvient pas à gérer correctement la situation.

Tout ce qui pouvait faire la force de cet effectif se transforme alors en faiblesse. Quand ils ne se marchent pas sur les pieds, Desmond Bane, Franz Wagner et Paolo Banchero jouent chacun leur tour, tombant dans un basket individualiste et stéréotypé, au sein d’un collectif sans identité. Dans les moments chauds, l’absence d’un vrai meneur de haut niveau et le manque de création se font sentir.

Les blessures touchent d’ailleurs à nouveau des joueurs majeurs, en particulier Franz Wagner, et empêchent le groupe de développer davantage de cohésion. Les résultats ne suivent pas et le Magic doit cravacher pour conserver sa place dans le Top 10 en fin de saison.

Cette fois, la direction finit par considérer que ce noyau a atteint son plafond et envisage une refonte profonde…

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …