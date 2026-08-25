Nikola Vucevic retrouve Orlando, ses souvenirs et de grandes ambitions

Pour Nikola Vucevic, Orlando n’est évidemment pas une destination comme les autres. Après avoir porté le maillot du Magic de 2012 à 2021, l’intérieur monténégrin est de retour en Floride, avec l’ambition d’aider une équipe encore jeune à franchir un cap.

Avant de se projeter sur cette nouvelle aventure, le vétéran de 35 ans a toutefois pris le temps de revenir sur les relations qui ont marqué sa carrière. Lorsqu’on lui demande de désigner son coéquipier préféré, Nikola Vucevic préfère d’ailleurs ne pas choisir.

« Je ne pourrais pas en sortir un seul parce que j’ai eu beaucoup de très bons coéquipiers tout au long de ma carrière », explique-t-il. « Chaque saison, dans chaque équipe où j’ai joué, j’ai eu des relations assez proches avec mes coéquipiers. J’ai toujours essayé de construire ces relations et d’être proche des gars également en dehors du basket. »

Une relation particulière avec Evan Fournier

Parmi tous les joueurs côtoyés, Evan Fournier occupe forcément une place particulière. Les deux hommes ont partagé le vestiaire du Magic pendant près de sept saisons.

« À Orlando, j’étais très proche d’Evan Fournier, tout le monde le sait. Je parle français, donc ça a aidé. »

Avant cela, Nikola Vucevic avait noué des liens avec Jrue Holiday et Andre Iguodala lors de ses débuts à Philadelphie. « Jrue était un super coéquipier. Andre Iguodala aussi. Il était plus âgé, mais il m’a beaucoup aidé. »

À Orlando, il cite également Jameer Nelson, Hedo Turkoglu ou encore D.J. Augustin, avant de mentionner DeMar DeRozan, Zach LaVine et Alex Caruso, qu’il a côtoyés à Chicago.

Avec un constat dont il se félicite après toutes ces années en NBA : « Une chose importante, c’est que je n’ai jamais vraiment eu de coéquipier difficile, quelqu’un avec qui je pouvais dire que je n’arrivais vraiment pas à m’entendre. »

« Nous avons de grandes ambitions »

Désormais, Nikola Vucevic revient donc là où il s’est véritablement imposé en NBA. Et s’il a choisi Orlando, ce n’est pas simplement par nostalgie.

« J’aime beaucoup cette équipe et c’est pour ça que j’ai décidé de revenir », explique-t-il. « C’est une équipe assez jeune, mais il y a Banchero et Wagner, qui sont deux très grands joueurs. Il y a aussi Desmond Bane, et beaucoup d’autres jeunes qui peuvent nous aider. »

Avec Paolo Banchero, Franz Wagner et Desmond Bane, Orlando possède désormais un noyau capable de viser plus haut après plusieurs éliminations précoces en playoffs.

« Nous avons de grandes ambitions. Évidemment, nous voulons aller en playoffs et aller le plus loin possible. »

Le Magic abordera aussi cette nouvelle saison avec un nouveau coach, Sean Sweeney, qui arrive après avoir participé au parcours des Spurs jusqu’aux Finals en tant qu’assistant.

« Il a beaucoup d’expérience comme assistant, il a travaillé avec plusieurs équipes et il arrive après une aventure jusqu’aux Finals avec San Antonio. Cette expérience va énormément nous apporter », conclut « Vooch ».

Un retour à Orlando qui mêle donc forcément souvenirs et attachement personnel, mais avec une ambition bien présente : aider le Magic à franchir enfin un nouveau palier.