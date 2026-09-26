Sean Sweeney veut remettre le Magic d’attaque

Comment permettre au Magic de franchir enfin un cap en playoffs ? C’est le principal chantier confié à Sean Sweeney, arrivé à la tête d’une équipe qui vient d’enchaîner trois éliminations de suite au premier tour.

Pour y parvenir, le nouvel entraîneur d’Orlando veut s’appuyer sur les fondations déjà présentes tout en donnant une identité plus tranchée à son groupe. Cela passe d’abord par la confirmation des progrès offensifs entrevus la saison dernière. Malgré de nombreuses blessures, le Magic était ainsi passé de la 27e à la 18e place de la NBA en termes d’efficacité offensive.

Le cinq majeur composé de Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. avait d’ailleurs affiché des résultats plutôt prometteurs. En 182 minutes passées ensemble, un échantillon certes limité sur l’ensemble d’une campagne, ce cinq affichait un différentiel de +45 points. Les blessures des uns et des autres ont toutefois empêché d’en voir davantage.

Une attaque agressive, mais équilibrée

Sean Sweeney veut désormais installer une structure suffisamment solide pour permettre au Magic de rester efficace même en cas d’absence d’un ou plusieurs cadres.

« Nous voulons être une équipe agressive, mais équilibrée », explique-t-il. « Nous voulons remonter le ballon rapidement, attaquer et jouer avec beaucoup de discipline. Tout en restant disciplinés, nous devons conserver cette volonté d’aller constamment de l’avant. »

L’entraîneur souhaite notamment voir ses joueurs créer collectivement leurs opportunités, grâce à la circulation du ballon et à un meilleur usage des écrans. L’idée : moins dépendre des exploits individuels et générer davantage d’avantages collectivement.

« Nous voulons créer des tirs grâce à nos écrans, à nos passes et à notre manière de fonctionner en attaque. Nous voulons faire de l’écran une véritable arme. Il faudra bien les poser, bien les utiliser et comprendre la manière dont les adversaires défendent afin de toujours disposer d’une solution. »

Cette approche doit permettre à Paolo Banchero et Franz Wagner de trouver plus facilement leurs positions préférentielles, tout en exploitant les qualités de Desmond Bane et Jalen Suggs loin du ballon.

Retrouver une défense étouffante

L’autre grand chantier de Sean Sweeney concerne la défense, dont il était l’un des spécialistes à Dallas comme à San Antonio. Troisième meilleure défense de la NBA deux saisons de suite, Orlando a reculé au 13e rang la saison dernière, avec 113.5 points encaissés sur 100 possessions.

Pour le nouvel entraîneur du Magic, il est essentiel de retrouver cette identité qui avait fait d’Orlando l’une des équipes les plus pénibles à affronter.

« En défense, tout commence par le ballon. Nous voulons être une équipe qui le domine, qui le contrôle et qui choisit sa direction. Nous devons défendre à cinq face au ballon car c’est lui qui entre dans le panier. »

Sean Sweeney réclame également davantage d’impact physique à ses joueurs. Sans tomber dans l’excès ni multiplier les fautes inutiles, il veut voir son équipe imposer un véritable combat à ses adversaires.

« Nous voulons punir nos adversaires avec notre impact physique, notre dureté et une forme de violence maîtrisée. Nous ne voulons pas commettre de fautes irresponsables, mais nous devons utiliser notre corps, bouger nos pieds et nous servir intelligemment de nos mains. »

Le Magic devra protéger le cercle, limiter les tirs à 3-points et terminer chaque possession en contrôlant le rebond. Mais le technicien insiste surtout sur l’attitude générale de son groupe.

« Nous voulons attaquer chaque action. Il faut être en place, prêt, avec une bonne posture, de la vision et de la lucidité. Nous devons posséder les connaissances et le placement nécessaires, mais surtout être prêts à attaquer défensivement sur chaque possession. »

Paolo Banchero et Franz Wagner en exemples

Sean Sweeney a déjà accompagné plusieurs superstars au cours de sa carrière, notamment Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Victor Wembanyama. À Orlando, il devra désormais aider Paolo Banchero et Franz Wagner à franchir un nouveau cap. Les deux leaders du Magic ont visiblement donné satisfaction à leur nouvel entraîneur pendant l’été.

« Leur présence est d’abord très agréable au quotidien. Leurs habitudes de travail ont été exemplaires. Quand on parle de joueurs dont on attend une grande saison, ils doivent fixer les standards de ce que nous voulons être et de la manière dont nous souhaitons travailler chaque jour. »

Au-delà de leurs qualités individuelles, Sean Sweeney attend du tandem qu’il montre la voie au reste du groupe.

« Ils ont dirigé par l’exemple. Grâce à leurs actes, leur voix porte désormais auprès de leurs coéquipiers comme du staff. Ils possèdent évidemment un talent et des qualités que nous voulons exploiter au maximum. »

Le technicien a également apprécié l’implication de Desmond Bane, qu’il considère comme l’incarnation du leadership et de l’esprit collectif, ainsi que les efforts fournis par Jalen Suggs pendant l’intersaison.

« Nos exigences envers nous-mêmes seront supérieures à tout ce que l’extérieur pourra nous imposer. Si nous parvenons à créer cet environnement chaque jour, nous serons en mesure d’accomplir ce que nous souhaitons », conclut-il. « Il faut comprendre que la pression se mérite. Lorsque les gens nous mettent la pression, personne ne doit nous en imposer davantage que nous-mêmes. Et cette pression extérieure, nous l’avons gagnée. »