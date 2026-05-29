Assistant des Spurs, Sean Sweeney va coacher le Magic !

Technicien très courtisé alors que les Spurs sont à une victoire d’un retour en finale NBA, Sean Sweeney va prendre la direction du Magic puisque les dirigeants floridiens l’ont choisi pour remplacer Jamahl Mosley. Pendant longtemps, Billy Donovan semblait être la piste numéro 1, mais le Magic a préféré miser sur un coach sans expérience, mais très prometteur.

Premier assistant de Mitch Johnson, Sweeney transforme enfin l’essai puisque cela fait plusieurs années qu’il passe des entretiens pour des postes de «head coach». Cette fois, c’est la bonne, et l’ancien assistant de Jason Kidd aux Mavericks va prendre les rênes d’une formation très ambitieuse dont le noyau dur est constitué avec Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane ou encore Jalen Suggs.

Comme Mosley, Sweeney est donc passé par Dallas, et comme Mosley, c’est un spécialiste de la défense. C’est le signe que le Magic ne va pas changer de style, et c’est clairement une grosse perte pour les Spurs tant sa patte avait permis aux coéquipiers de Victor Wembanyama de franchir un palier.

« J’ai tout de suite aimé sa manière d’exprimer sa philosophie basket et sa vision du coaching NBA », expliquait Mitch Johnson à propos de son assistant. « Sa compétitivité, son exigence, la responsabilité qu’il demande aux joueurs… mais aussi son côté moderne, créatif et innovant. »

Pour De’Aaron Fox, cette nomination était prévisible : « Beaucoup de coachs défensifs deviennent head coaches, surtout en NBA, et je pense qu’il pourrait le faire dès maintenant… Il est clairement assez fou pour ça. »