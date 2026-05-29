Les Spurs envoient le Thunder au tapis et arrachent un Game 7 !

Décevant lors du dernier match, Victor Wembanyama lance parfaitement ce Game 6 avec un 2/2 à 3-points et un contre monumental sur Jared McCain (13 points), de nouveau titulaire (9-2). Six points de Shai Gilgeous-Alexander (15 points, 6/18 aux tirs) relancent rapidement le Thunder, mais quatre nouveaux tirs primés signés Devin Vassell (12 points), Keldon Johnson et Dylan Harper (18 points, 6 rebonds, 4 passes) font exploser le Frost Bank Center (28-18).

À la surprise générale, Jalen Williams (1 point en 10 minutes) fait son retour dans la série. Pour la première fois depuis décembre 2022, il sort du banc, mais il a du mal à se mettre en route. Ce n’est pas le cas de Wemby, qui revient dans la dernière minute du premier quart-temps pour planter son troisième tir primé du match et donner 13 longueurs d’avance aux Spurs (35-22).

Le Thunder revient petit à petit

Le Français continue son festival, mais l’attaque d’Oklahoma City se met progressivement en place. Le trio Jared McCain – Cason Wallace – Chet Holmgren (10 points, 11 rebonds) ramène ainsi le Thunder à deux possessions (47-41). Dans le sillage d’un Dylan Harper aussi agressif que Victor Wembanyama, les Spurs répondent toutefois pour reprendre de l’air (53-41).

Un contre de Devin Vassell sur Chet Holmgren fait monter la température et, alors que San Antonio a l’occasion d’enfoncer le clou, ce sont deux tirs à 3-points d’Alex Caruso et Cason Wallace (11 points), puis le toucher de Shai Gilgeous-Alexander, qui gardent Oklahoma City en embuscade. Il faut une claquette de Victor Wembanyama pour permettre aux Spurs de rentrer aux vestiaires avec sept points d’avance (60-53).

San Antonio met le Thunder K.-O.

Les deux équipes se rendent coup pour coup au retour des vestiaires, mais ce sont les champions en titre qui craquent les premiers. Avec Wembanyama sur le banc, le duo Stephon Castle – Dylan Harper lance un 20-0 cinglant, qui propulse les Spurs à +28 (92-64) !

Face à la défense tentaculaire de San Antonio, le Thunder rate quatorze tirs de suite et reste muet pendant plus de sept minutes. Mark Daigneault agite rapidement le drapeau blanc pour mettre ses cadres au repos. La couronne de la conférence Ouest et le billet pour les NBA Finals se joueront donc sur le parquet d’Oklahoma City, dans la nuit de samedi à dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réponse de Victor Wembanyama. De retour à domicile, Victor Wembanyama avait besoin de réagir, et il n’a pas tardé à le faire. Il comptait déjà autant de tirs marqués à la fin du premier quart-temps (4) que dans tout le Game 5. Agressif à 3-points comme près du cercle, la star des Spurs a inscrit 22 de ses 28 points en première mi-temps pour mettre son équipe sur orbite. Lors des trois victoires de San Antonio dans cette série, Wemby a dominé la première mi-temps. Peut-il enchaîner à Oklahoma City dans deux jours pour envoyer les Spurs aux NBA Finals ?

– Le Thunder et la malédiction du Game 6. Lors des deux derniers Game 6 disputés par Oklahoma City avec l’occasion de conclure une série, la saison passée, le Thunder avait perdu de 12 points à Denver en demi-finale de conférence, puis de 17 à Indiana, en comptant même jusqu’à 31 points de retard. Cette nuit, OKC n’était qu’à cinq longueurs au début du troisième quart-temps avant de prendre l’eau et d’encaisser un 20-0 qui a scellé l’issue de la rencontre. À l’image d’un Shai Gilgeous-Alexander encore maladroit (6/18 aux tirs), les hommes de Mark Daigneault n’ont jamais trouvé leur rythme face à la défense active et agressive de San Antonio.

– Game 7, faites vos jeux ! Cette finale de conférence Ouest tient toutes ses promesses, et nous voilà désormais à 48 heures d’un Game 7 entre le champion en titre et des Spurs inexpérimentés mais affamés. Si la saison régulière sert justement à recevoir ce genre de match couperet, tout reste possible sur une seule rencontre. Le Thunder a remporté ses deux derniers Game 7 à domicile, contre Denver puis Indiana. Cette version des Spurs, elle, découvrira la pression d’un Game 7 pour sa première campagne de playoffs. Pour l’anecdote, les quatre derniers Game 7 en finale de conférence ont été remportés par l’équipe en déplacement : Miami à Boston en 2023, Boston à Miami en 2022, Golden State à Houston en 2018 et Cleveland à Boston en 2018.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.