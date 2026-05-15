Sean Sweeney, le gourou défensif des Spurs

On ne peut pas vraiment dire que c’est un énième « enfant de Gregg Popovich », puisqu’il n’a pas travaillé à ses côtés, mais Sean Sweeney pourrait bien être le prochain assistant des Spurs à devenir « head coach ».

Les Bulls et les Blazers ont ainsi couché son nom sur leur « short list », et il leur faudra sans doute attendre la fin de la saison de San Antonio pour s’entretenir avec lui.

Arrivé l’été dernier de Dallas pour épauler Mitch Johnson, Sean Sweeney est le spécialiste de la défense aux Spurs. Et depuis son arrivée, l’équipe est passée du 25e (116.4) au 3e rang (110.3) de ce côté du terrain entre 2024/25 et 2025/26. Avant le Game 6 de la nuit prochaine face aux Wolves, San Antonio possède tout simplement la meilleure défense des playoffs, avec 102 points encaissés sur 100 possessions.

Les Spurs ont déjà limité leurs adversaires à moins de 100 points dans la moitié de leurs matchs de playoffs cette saison. Et lorsqu’ils y parviennent, ils gagnent systématiquement. Saison régulière et playoffs réunis, San Antonio affiche ainsi un bilan de 16-0 dans ces conditions.

Créatif, moderne… et bouillant

« J’ai tout de suite aimé sa manière d’exprimer sa philosophie basket et sa vision du coaching NBA », explique Mitch Johnson à propos de son bouillant bras droit, dont les colères amusent parfois les joueurs. « Sa compétitivité, son exigence, la responsabilité qu’il demande aux joueurs… mais aussi son côté moderne, créatif et innovant. »

Chez les joueurs, Victor Wembanyama a carrément déclaré que « tout le mérite » de son trophée de Meilleur défenseur de l’année revenait à Sean Sweeney. Pour Stephon Castle, l’ancien assistant de Jason Kidd est « une grande raison pour laquelle on possède l’une des meilleures défenses de l’Ouest ».

« Son attention aux détails et sa manière d’expliquer les choses pour qu’elles aient du sens pour nous, c’est énorme », liste le Rookie of The Year 2025 à propos des qualités de l’assistant.

À 41 ans, Sean Sweeney pourrait donc n’être que de passage aux Spurs si les Bulls ou les Blazers décident d’en faire leur « head coach ». Pour De’Aaron Fox, ce serait logique.

« Beaucoup de coachs défensifs deviennent head coaches, surtout en NBA, et je pense qu’il pourrait le faire dès maintenant… », estime le meneur All-Star, avant de se marrer : « Il est clairement assez fou pour ça. »