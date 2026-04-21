Defensive Player of the Year 2026 | Victor Wembanyama couronné à l’unanimité !

Sans la moindre surprise, Victor Wembanyama succède à Evan Mobley et ajoute son nom au palmarès du « Defensive Player of the Year ». La seule interrogation était de savoir s’il triompherait à l’unanimité ou non… et la réponse est oui ! Tout simplement inédit dans l’histoire, alors qu’il avait déjà été unanimement nommé Rookie de l’année en 2024 !

Préféré à Chet Holmgren (239 points) et Ausar Thompson (60 points), « Wemby » (500 points) devient par la même occasion le troisième Français à remporter le trophée, après le sacre de Joakim Noah en 2014 et les quatre victoires de Rudy Gobert en 2018, 2019, 2021 et 2024.

« C’est génial. La vraie difficulté, ça a peut-être été d’atteindre les 65 matchs… Mais je suis super fier de remporter ce trophée et d’être le premier DPOY unanime de l’histoire », a-t-il réagi à la télévision américaine.

Cerise sur le gâteau : Victor Wembanyama est le plus jeune lauréat de l’histoire, à seulement 22 ans, en faisant mieux que Alvin Robertson, Dwight Howard, Jaren Jackson Jr. et Evan Mobley, tous âgés de 23 ans lors de leur titre. Côté Spurs, ils étaient trois à avoir raflé la mise par le passé : Alvin Robertson en 1986, David Robinson en 1992 et Kawhi Leonard en 2015 puis 2016.

Un défenseur… générationnel

Vainqueur incontestable et incontesté, le joueur de San Antonio s’impose depuis son arrivée en NBA comme l’un des défenseurs les plus influents de son époque, et même de tous les temps, grâce à une envergure unique, un timing d’exception et une mobilité rare pour sa taille. Ce qui lui permet de dissuader des tirs, annihiler des attaques et couvrir des espaces comme personne, aussi bien près du cercle que plus au large.

Redéfinissant en quelque sorte les standards défensifs, face à des attaquants de moins en moins aventureux, Victor Wembanyama a beau ne pas forcément jouer tous les matchs à cause de quelques pépins physiques, mais quand il est présent, il ne laisse pas de place au doute défensivement. Dans son sillage, les Spurs ont d’ailleurs intégré le Top 3 des défenses les plus efficaces de la ligue (110.4 points encaissés sur 100 possessions, seuls le Thunder et les Pistons font mieux).

Ce n’est que sa troisième année en NBA, mais « Wemby » est bel et bien en route pour marquer l’histoire de son sport. Et quand on voit son âge, on se demande déjà jusqu’où il peut aller…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.