De la concurrence pour Billy Donovan à Orlando ?

Si Jamahl Mosley a retrouvé un banc, à New Orleans, le Magic, lui, n’a pas encore trouvé son remplaçant. Le banc d’Orlando est avec celui de Chicago, et de Dallas désormais, le seul libre officiellement (Portland étant un cas à part) en NBA pour l’instant. D’après les informations de Jake Fischer, les recherches vont commencer en Floride.

Le favori, annoncé comme tel depuis le licenciement de Jamahl Mosley, reste Billy Donovan, qui semble avoir une longueur d’avance sur la concurrence. L’ancien coach des Bulls a déjà échangé avec le président du Magic, Jeff Weltman, et une rencontre entre les deux hommes doit se tenir dans les prochains jours.

Néanmoins, les dirigeants floridiens ont d’autres noms en tête. Jeff Van Gundy par exemple, revenu dans le circuit depuis deux saisons aux Clippers comme assistant de Tyronn Lue. Sa dernière expérience sur un banc, en tant que « head coach », date de la saison 2006/07 avec les Rockets.

L’assistant Sean Sweeney, dont les états de service défensifs sur les banc de San Antonio et Dallas sont excellents, pourrait aussi intéresser le Magic. Souvent placé mais jamais gagnant ces dernières années pour prendre un banc, il est également dans le viseur des Bulls.

Enfin, si Tom Thibodeau veut revenir dans la ligue après une année sabbatique, et pourrait même s’imaginer de retour à Chicago, son nom n’est pas évoqué dans les recherches d’Orlando.