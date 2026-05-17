Terry Stotts fait un appel du pied aux Blazers

Puisque le nouveau propriétaire des Blazers n’est pas très chaud pour conserver Tiago Splitter, Terry Stotts se verrait bien le remplacer…

C’est ce que révèle Dwight Jaynes, un « insider » de Portland, qui s’est entretenu avec l’ancien coach de la franchise. Ayant décidé de quitter les Warriors, où il était le bras droit de Steve Kerr, Terry Stotts lui a confié qu’il « adorerait revenir aux Blazers et à Portland ». Il a précisé que son agent avait contacté les nouveaux dirigeants.

Ancien coach des Hawks et des Bucks, puis assistant aux Mavericks l’année du titre en 2011, Terry Stotts a véritablement fait décoller sa carrière à Portland. Pendant neuf ans, il a accompagné l’éclosion de Damian Lillard et ramené les Blazers vers les sommets, jusqu’à une finale de conférence en 2019.

Coupé en 2021, il s’était retiré pendant deux ans des bancs, avant de revenir brièvement dans le staff des Bucks, à l’automne 2023. Mais l’expérience avait tourné court puisqu’il avait quitté Milwaukee avant même le début de la saison régulière, après des tensions avec Adrian Griffin. Il avait ensuite repris du service cette saison comme assistant de Steve Kerr aux Warriors.

Comme Damian Lillard serait très impliqué dans la recherche d’un nouveau coach, peut-être que la piste Stotts peut remonter dans la liste de la direction. Mais il faudra aussi tenir compte de la volonté de Tom Dundon, le nouveau propriétaire, qui n’est pas enclin à casser sa tirelire pour un entraîneur.