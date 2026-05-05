Tom Thibodeau prêt à revenir sur les bancs ?

Chicago et Orlando sont désormais à la recherche d’un entraîneur. Portland aussi, même si ce n’est pas officiel, puisque le nouveau propriétaire veut faire des économies et n’est pas certain de conserver Tiago Splitter. Et pourquoi pas Golden State, si Steve Kerr décidait de quitter les Warriors.

Tout cela agite les rumeurs et The Athletic indique que Tom Thibodeau est « très intéressé » par un comeback, un an après sa dernière expérience, à New York. Il avait emmené les Knicks jusqu’en finale de conférence avant de se faire virer et remplacer par Mike Brown.

L’ancien coach des Bulls ou des Wolves (68 ans) a passé une année à voyager et à visiter des universités et des équipes NBA. On l’a vu auprès des Suns ou du Thunder mais aussi des Celtics, pour prendre des notes et observer.

Des retrouvailles avec les Bulls ?

Le technicien réfléchit donc à son avenir et cherche le bon poste pour revenir alors que, pour l’instant, il n’y a que deux portes officiellement ouvertes : à Chicago et Orlando. Le Magic pourrait se laisser séduire par Billy Donovan, le nom qui revient le plus pour prendre la relève de Jamahl Mosley.

Quant aux Bulls, un nouveau dirigeant vient d’arriver, avec Bryson Graham, et nos confrères expliquent que Tom Thibodeau ne serait pas contre un retour dans l’Illinois si la nouvelle direction et les Reinsdorf père et fils, Jerry et Michael, sont intéressés par son profil.

Pour rappel, le double coach de l’année (2011 et 2021) a déjà coaché les Bulls du temps de Derrick Rose et Joakim Noah, entre 2010 et 2015, avec 64% de victoires et une finale de conférence en 2011. Mais évidemment, l’équipe de Chicago n’est plus du tout la même, avec un effectif qui a explosé cette saison et qui doit être reconstruit cet été, avec autour de 60 millions de dollars à dépenser pour cela. Avec un nouveau dirigeant et un nouvel entraîneur aux commandes, c’est une nouvelle page qui s’écrira pour des Bulls qui patinent depuis plusieurs années maintenant.