Bryson Graham remplace Arturas Karnisovas à Chicago

Les Bulls ont tranché. Un mois après avoir évincé Arturas Karnisovas (et son adjoint Marc Eversley), Chicago tient son nouveau vice-président en charge des opérations basket. Il s’agit de Bryson Graham, qui opérait en tant que vice-président des Hawks la saison dernière, et qui a eu le dernier mot face aux deux autres finalistes également interviewés pour le poste, Matt Lloyd, GM des Wolves et Dennis Lindsey, vice-président des Pistons.

La nouvelle a été officialisée lundi, actant l’arrivée de Bryson Graham, dont la première mission devrait être de trouver un coach pour succéder à Billy Donovan, démissionnaire.

Viendront ensuite la Draft puis la composition finale du roster, qui bénéficie d’une grosse marge de manœuvre financière à l’heure d’aborder cette intersaison, avec près de 60 millions de dollars de « cap space ». À noter que Bryson Graham devrait également être en charge de nommer le reste du « front office » des Bulls.

Un regard aiguisé sur les jeunes prospects

Alors que Matt Lloyd semblait tenir la corde, Bryson Graham a fini par convaincre la direction de Windy City par son profil de bâtisseur. Le dirigeant de 39 ans a ainsi passé quinze ans aux Pelicans où il a franchi les étapes, entrant dans la franchise de Louisiane comme simple stagiaire en 2010 pour finir au poste de GM en 2024/25 avant d’être débauché par les Hawks pour devenir le bras droit d’Onsi Saleh.

Au cours de ses années à New Orleans, il s’est notamment distingué par sa capacité à dénicher les bons profils à la Draft, où Chicago va avoir des opportunités à saisir cette année.

C’est notamment lui qui a drafté Trey Murphy III (17e choix en 2021), Herbert Jones (35e choix, la même année), ainsi que deux joueurs qui ont ensuite brillé à Atlanta où ils ont remporté le titre de MIP ces deux dernières saisons : Dyson Daniels (8e choix en 2022) et Nickeil Alexander-Walker (17e choix en 2019).

« Il a gravi les échelons au sein du département basket en partant de zéro, et cette expérience lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie de la manière de bâtir et de pérenniser une franchise performante », a déclaré Michael Reinsdorf, PDG des Bulls, dans un communiqué. « C’est un communicateur efficace, un décideur discipliné et réfléchi, et quelqu’un qui établit un véritable lien avec les joueurs et les gens. Il comprend la ligue d’aujourd’hui, les joueurs d’aujourd’hui, et ce qu’il faut pour développer les talents et bâtir une équipe qui gagne».