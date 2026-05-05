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Bryson Graham remplace Arturas Karnisovas à Chicago

Publié le 5/05/2026 à 9:29 Twitter Facebook

Le nouveau vice-président des Bulls a forgé sa réputation pendant 15 ans aux Pelicans avant de transiter par Atlanta, où il a passé la dernière saison à un poste équivalent.

bryson grahamLes Bulls ont tranché. Un mois après avoir évincé Arturas Karnisovas (et son adjoint Marc Eversley), Chicago tient son nouveau vice-président en charge des opérations basket. Il s’agit de Bryson Graham, qui opérait en tant que vice-président des Hawks la saison dernière, et qui a eu le dernier mot face aux deux autres finalistes également interviewés pour le poste, Matt Lloyd, GM des Wolves et Dennis Lindsey, vice-président des Pistons.

La nouvelle a été officialisée lundi, actant l’arrivée de Bryson Graham, dont la première mission devrait être de trouver un coach pour succéder à Billy Donovan, démissionnaire.

Viendront ensuite la Draft puis la composition finale du roster, qui bénéficie d’une grosse marge de manœuvre financière à l’heure d’aborder cette intersaison, avec près de 60 millions de dollars de « cap space ». À noter que Bryson Graham devrait également être en charge de nommer le reste du « front office » des Bulls.

Un regard aiguisé sur les jeunes prospects

Alors que Matt Lloyd semblait tenir la corde, Bryson Graham a fini par convaincre la direction de Windy City par son profil de bâtisseur. Le dirigeant de 39 ans a ainsi passé quinze ans aux Pelicans où il a franchi les étapes, entrant dans la franchise de Louisiane comme simple stagiaire en 2010 pour finir au poste de GM en 2024/25 avant d’être débauché par les Hawks pour devenir le bras droit d’Onsi Saleh.

Au cours de ses années à New Orleans, il s’est notamment distingué par sa capacité à dénicher les bons profils à la Draft, où Chicago va avoir des opportunités à saisir cette année. 

C’est notamment lui qui a drafté Trey Murphy III (17e choix en 2021), Herbert Jones (35e choix, la même année), ainsi que deux joueurs qui ont ensuite brillé à Atlanta où ils ont remporté le titre de MIP ces deux dernières saisons : Dyson Daniels (8e choix en 2022) et Nickeil Alexander-Walker (17e choix en 2019).

« Il a gravi les échelons au sein du département basket en partant de zéro, et cette expérience lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie de la manière de bâtir et de pérenniser une franchise performante », a déclaré Michael Reinsdorf, PDG des Bulls, dans un communiqué. « C’est un communicateur efficace, un décideur discipliné et réfléchi, et quelqu’un qui établit un véritable lien avec les joueurs et les gens. Il comprend la ligue d’aujourd’hui, les joueurs d’aujourd’hui, et ce qu’il faut pour développer les talents et bâtir une équipe qui gagne». 

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Coby White 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 3.0 0.7 0.1 2.4 18.6
Collin Sexton 26 26:00 48.2 41.0 82.2 0.9 2.0 2.9 2.5 2.0 1.5 0.1 2.7 17.5
Josh Giddey 54 32:03 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 3.6 1.0 0.5 1.7 17.0
Nikola Vučević 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 1.4 0.7 0.6 2.0 16.9
Matas Buzelis 77 29:12 46.3 34.9 78.6 1.0 4.8 5.8 2.1 2.1 0.7 1.5 2.3 16.3
Anfernee Simons 6 28:20 43.8 32.0 100.0 0.8 2.0 2.8 3.0 2.2 0.0 0.3 2.0 15.2
Ayo Dosunmu 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.4 0.8 0.3 1.7 15.0
Tre Jones 65 26:57 55.3 31.5 84.1 0.6 2.6 3.1 5.4 1.4 1.2 0.2 1.4 14.1
Leonard Miller 27 23:07 55.5 35.6 76.2 1.7 4.0 5.8 1.3 1.0 0.5 0.6 2.0 11.7
Jaden Ivey 4 28:45 41.7 38.1 88.9 1.3 3.5 4.8 4.0 1.5 2.0 0.5 2.3 11.5
Kevin Huerter 44 23:34 45.5 31.4 73.2 0.5 3.3 3.8 2.6 1.1 0.8 0.6 1.9 10.9
Jalen Smith 53 20:40 48.3 37.3 74.2 1.8 4.8 6.7 1.2 1.0 0.5 0.8 2.1 10.2
Guerschon Yabusele 26 24:39 40.5 38.3 76.7 1.2 4.4 5.7 1.7 1.0 0.8 0.4 1.7 10.0
Zach Collins 10 18:24 57.8 42.9 70.0 1.6 4.0 5.6 1.5 1.0 0.2 0.4 1.8 9.7
Rob Dillingham 30 21:28 42.8 30.0 74.3 0.5 2.5 3.0 2.8 2.1 0.9 0.1 2.6 9.6
Nick Richards 20 22:21 52.3 27.8 63.0 2.1 5.5 7.6 0.4 1.7 0.3 0.9 2.5 9.4
Isaac Okoro 63 26:54 46.0 33.0 79.5 1.1 1.7 2.7 1.6 0.7 0.7 0.5 2.6 9.3
Mouhamadou Gueye 2 22:30 54.5 20.0 75.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.5 1.0 0.5 2.0 8.0
Patrick Williams 72 20:28 37.2 34.7 72.0 0.7 2.3 3.0 1.5 1.0 0.7 0.4 1.3 7.0
Mac Mcclung 8 12:38 39.0 25.0 78.6 0.3 0.5 0.8 1.1 0.9 0.8 0.3 1.6 6.0
Jevon Carter 23 11:03 39.8 41.0 100.0 0.2 0.9 1.1 0.8 0.5 0.6 0.1 0.8 5.4
Dalen Terry 34 11:05 44.1 41.3 52.9 0.6 1.3 1.9 1.3 0.6 0.6 0.3 1.0 3.5
Yuki Kawamura 18 11:37 32.7 29.7 89.5 0.4 1.4 1.8 2.6 0.8 0.5 0.0 0.8 3.4
Emanuel Miller 5 6:36 46.2 33.3 50.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 3.0
Julian Phillips 35 9:33 42.0 32.7 81.8 0.6 0.6 1.3 0.2 0.2 0.5 0.2 0.9 2.8
Lachlan Olbrich 37 9:18 46.8 10.5 37.5 1.2 1.8 3.0 1.1 0.4 0.3 0.2 1.3 2.4
Trentyn Flowers 2 3:00 66.7 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
Noa Essengue 2 3:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

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